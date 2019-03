MotoGP | Valentino Rossi più forte dei 40 anni Con la moto giusta | sarebbe ancora da

oasport

(Di martedì 19 marzo 2019) Molti si chiedono il motivo per il quale, nonostante abbia appena tagliato il traguardo dei 40, siainpronto a battagliare gomito a gomito con rivali che potrebbero essere tranquillamente i suoi figli. La risposta è semplice, e non riguarda solamente le sue incredibili motivazioni, ma inevitabilmente non può che sottolineare anche il fatto che siaun pilota di livello assoluto e che potrebbevincere il titolo iridato.Dopotutto lo ha ribadito anche nel primo capitolo di questa stagione, il Gran Premio del Qatar di Losail. Nonostante prove libere difficili, ed una qualifica nella quale non è andato oltre la Q1, e la 14esima posizione, il “Dottore” in gara ha cambiato marcia in maniera strepitosa, chiudendo in quinta posizione a sei decimi esatti da Andrea Dovizioso che ha vinto la gara ed a 280 millesimi dal podio. Una ...

SkySportMotoGP : ?? Resta il Warm Up per trovare una risposta per @ValeYellow46 ? di @triolor #SkyMotori #QatarGP #MotoGP - SkySportF1 : ????? Prova incrociata ???????? per @LewisHamilton e @ValeYellow46 #SkyMotori #F1 #MotoGP - SkySportMotoGP : ???? Scambio a fine stagione #SkyMotori @ValeYellow46 @LewisHamilton -