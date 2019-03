Junior Tim Cup ha fatto tappa a San Siro

Calcio : Junior Tim Cup fa tappa a Verona : ROMA, 5 MAR - La "Junior TIM Cup-Il Calcio negli oratori", il torneo Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, ha fatto tappa a Verona. Fabio Depaoli e Federico Barba, del ...

Tiro con l’arco - Europei Indoor 2019 : Massimiliano Mandia e Marco Morello incantano a Samsun nel ricurvo - ottimi risultati tra gli Junior azzurri : Il Campionato Europeo 2019 di Tiro con l’arco Indoor, ultimo appuntamento della stagione al coperto, è andato in archivio a Samsun (Turchia) dopo cinque giornate di gare molto intense e spettacolari in cui l’Italia ha recitato un ruolo da protagonista. La selezione azzurra non ha confermato il primo posto nel medagliere dell’ultima edizione a Vissen (con 6 ori) ed ha chiuso la rassegna continentale con 3 ori, 4 argenti e 1 ...

ANSA, - ROMA, 2 MAR - Lo stadio Olimpico di Roma ha aperto le porte alla ...

Curling - Mondiali Junior 2019 : Italia sconfitta anche dalla Cina. Gli azzurrini chiudono all’ultimo posto in classifica : Si chiude con una sconfitta il cammino dell’Italia ai Mondiali Junior di Curling a Liverpool (Canada). La squadra azzurra composta dallo skip Luca Rizzolli e da Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi è stata superata 8-6 dalla Cina. I nostri portacolori chiudono così all’ultimo posto in classifica il round robin con una vittoria e otto sconfitte. Una partita iniziata in salita per gli azzurrini, che subiscono due punti nel ...

Curling - Mondiali Juniores 2019 : settima sconfitta per l’Italia - azzurrini battuti dalla Germania : Arriva la settima sconfitta per l’Italia ai Mondiali di Curling juniores che si stanno disputando a Liverpool (Canada). Gli azzurrini sono stati travolti dalla Germania per 10-5 e rimangono all’ultimo posto in classifica. I teutonici hanno indirizzato la contesa piazzando quattro punti nel primo e nel terzo end. Sotto 8-1, il nostro quartetto ha cercato una disperata rimonta: Luca Rizzolli, Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e ...

Junior Tim Cup - Santon e Neto : 'Il derby una grande emozione. Il tifo dei romani è speciale' : ROMA - derby anticipato questo pomeriggio alla parrocchia Sant'Anna di via Torre Morena dove è stata presentata la settima edizione della 'Junior Tim Cup - Il calcio negli oratori' , torneo ...

Curling - Mondiali Junior 2019 : Italia sconfitta da Scozia e Norvegia - azzurrini ultimi in classifica : Arriva una doppia sconfitta per l’Italia ai Mondiali Junior di Curling a Liverpool (Canada). Luca Rizzolli (skip), Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi sono stati battuti nettamente dalla Scozia per 12-1 nella sesta sessione del round robin e poi in quella successiva hanno perso 10-6 contro la Norvegia. La prima partita è stata senza storia, con gli azzurrini che hanno concesso il gioco al termine del sesto end. La gara ...

Junior Tim Cup fa tappa a Frosinone : ... nelle precedenti edizioni, oltre 64mila ragazzi in tutta Italia, quasi 5mila oratori e fatto disputare più di 25mila partite, il progetto continua il percorso di unione tra sport di vertice e di ...

Sci Alpino – Mondiali Juniores - Molteni settimo nella seconda prova della discesa maschile in Val di Fassa : Molteni è ancora il più veloce degli azzurri: di nuovo settimo nella prova di discesa ai Mondiali juniores in Val di Fassa Il norvegese Atle Lie McGrath ha stabilito il miglior tempo nella seconda prova di discesa disputata sulla pista La Volata ai Mondiali juniores in Val di Fassa. Lo scandinavo ha preceduto di 23 centesimi Manuel Traninger, che conferma di essere in ottima condizione dopo il primo posto del giorno precedente, e di 28 il ...

Speed skating - Finali Coppa del Mondo Juniores Baselga di Piné 2019 : Linda Rossi conquista i 3000 - ottimo secondo Francesco Betti! : Va in archivio la prima giornata di gare a Baselga di Piné, dove sono scattate le Finali di Coppa del Mondo junior e neo-senior di Speed skating, che si concluderanno domani e che faranno da prologo ai Mondiali di categoria che si disputeranno sul medesimo ovale nel pRossimo fine settimana. In gara oggi nove azzurrini. Ottime notizie dai 3000 metri femminili neo-senior: vince Linda Rossi, che chiude in 4’33″462, precedendo la ...

Boca Juniors - la rivelazione di Carlos Tevez : “questa potrebbe essere la mia ultima stagione da giocatore” : L’attaccante del Boca ha rivelato che a fine stagione potrebbe decidere di appendere le scarpe al chiodo, dicendo addio al calcio “Questo è il mio ultimo anno di contratto col Boca e credo che possa essere anche la mia ultima stagione da giocatore“. Con queste parole Carlos Tevez ha annunciato la volontà di ritirarsi al termine del campionato argentino che sta disputando con la maglia del Boca Juniors. Tevez – ...

Sci di fondo - Mondiali Juniores Lahti 2019 : USA e Norvegia vincono le due staffette - Italia settima con la maschile e decima con la femminile : I Mondiali juniores di sci di fondo, a Lahti (Finlandia), chiudono i battenti con le due staffette 4×5 maschile e 4×3,3 femminile, dopo una settimana di gare estremamente intensa. Nella gara maschile a vincere sono gli Stati Uniti, con il quartetto formato da Jake Jager, Ben Ogden, Johnny Hagenbuch e Gus Schumacher. Il tempo finale è di 45’34″7 con allungo nel finale di Schumacher, che mette i propri sci davanti a quelli di ...

