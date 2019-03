Godzilla | King of The Monsters – Warner Bros pubblica online un nuovo spot del film!

tenacemente

(Di lunedì 18 marzo 2019)of The– Guarda subito le spettacolari immagini delteaser del: Kind of the. ha rilasciatounteaser del film, sequel della pellicola vista al cinema nel 2014. Ecco unoin cui è possibile vedere immagini del Monster–movie in cui l’umanità resterà ...of TheundelL'articoloof Theundelproviene da TenaceMente.

StellaS33442832 : RT @TenaceMente_com: Godzilla: King of The Monsters - Guarda subito le spettacolari immagini del nuovo teaser del film: - TenaceMente_com : Godzilla: King of The Monsters - Guarda subito le spettacolari immagini del nuovo teaser del film:… - Screenweek : Lunga vita al re nel nuovo spot di #GodzillaKingOfTheMonsters ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo film… -