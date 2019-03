Zingaretti lancia nuovo Pd | Gentiloni eletto presidente Assemblea | Ascani e Serracchiani

Zingaretti lancia nuovo Pd - argine Lega e destre europee : Un partito nuovo, con nuova struttura e nuovo statuto, per arginare la 'salvinizzazione' del Paese. Nicola Zingaretti riceve l'imprimatur dell'Assemblea sulla sua elezione a segretario e quello che lancia dal palco dell'Ergife e' un appello all'unita', quasi un grido d'aiuto al popolo dem e non solo. Apre metaforicamente la porta all'associazionismo, al volontariato, ai movimenti che hanno animato strade e piazze italiane negli ultimi mesi, ...

Matteo Renzi per rilanciare i comitati civici cala il pezzo da 90 Rosato. Fuoco amico su Nicola Zingaretti? : "I comitati civici sono uno strumento interessante per chi vuole impegnarsi. Dalla settimana prossima Ettore Rosato affiancherà Ivan (Scalfarotto, ndr) nella parte organizzativa". Queste poche parole contenute nella eNews inviata quest'oggi da Matteo Renzi hanno creato scompiglio tra gli addetti ai lavori. Come interpretare la mossa dell'ex premier? Perché annunciarla proprio oggi?I comitati 'Ritorno al futuro' sono stati sin ...

Zingaretti apre al reddito di cittadinanza e Di Maio rilancia sul salario minimo : Nicola Zingaretti è l'uomo uscito vincitore dalle primarie del Partito Democratico. Il presidente della Regione Lazio sarà chiamato a tirare fuori il Pd da quella che, senza ombra di dubbio, può essere considerata la stagione più nera dalla nascita del più grande tra i partiti del centro-sinistra attualmente esistenti. Un percorso negativo che ha conosciuto l'onta di una sonora sconfitta alle elezioni politiche di un anno fa. I 'dem' proveranno ...

Luigi Di Maio lancia la prima sfida al Pd di Nicola Zingaretti : A Nicola Zingaretti "il mio bocca al lupo", ma anche una sfida. "M5S fra pochi giorni porta in Parlamento una misura che introduce ed estende il salario minimo a tutte le categorie di lavoratori. Una battaglia di tutti e sul tema mi auguro di vedere un'ampia convergenza parlamentare, a partire proprio da Zingaretti". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio interpellato a telefono dall'ANSA a proposito delle primarie del Pd.

Zingaretti promette un Pd senza guerre interne e lancia il ritorno in campo di Pisapia - per le europee : 'Solo con me si volta davvero pagina' afferma il governatore del Lazio ad una settimana dalle primarie del Partito Democratico, favorito nella corsa alla segreteria

Europee - Zingaretti : Via simbolo? No - lista unitaria ma rilanciare partito : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Europee 2019 - Calenda lancia il manifesto che unisce il Pd. Sì di Martina - Gentiloni e Zingaretti : Un'Europa del progresso , delle competenze , della cultura , della scienza , del volontariato , del lavoro e della produzione . Queste le parole chiave lanciate da Calenda che sottolinea come ci ...