Prima sconfitta in campionato per la Juventus | Allegri ed il suo dolce pensiero per

La Juventus cade contro il Genoa 2-0 : Prima sconfitta in campionato : prima o poi doveva succedere e puntualmente è successo: la Juventus ha perso la prima partita dell'anno in campionato e l'ha fatto dopo 28 giornate. I bianconeri, infatti, sono stati sconfitti dal ...

Juve Prima sconfitta in campionato : ANSA, - GENOVA, 17 MAR - prima sconfitta in campionato per la Juventus capolista di serie A: nell'anticipo della 28ma giornata, i bianconeri sono stati superati allo stadio Ferraris dal Genoa, per 2-0.

Genoa-Juventus 2-0 : senza Ronaldo Prima sconfitta per i bianconeri : Dopo l'impresa in Champions arriva la prima sconfitta in campionato per la Juventus contro il Genoa, 2-0,, che aveva già conquistato un punto all'andata allo Stadium. Massimiliano Allegri chiedeva ...

Il Genoa vince 2-0 - per la Juve senza Ronaldo Prima sconfitta in campionato : prima sconfitta in campionato per la Juventus capolista di serie A: nell’anticipo della 28ma giornata, i bianconeri sono stati superati allo stadio Ferraris dal Genoa, per 2-0. I gol, nel secondo tempo, al 27’ di Sturaro al 34’ di Pandev....

Highlights Genoa-Juventus 2-0 : video - gol e sintesi. Prima sconfitta per la capolista : La Juventus incappa nella Prima sconfitta stagionale in Serie A perdendo a Genova nel lunch match della 28ma giornata della Serie A di calcio contro il Genoa, vittorioso per 2-0. Decisive nella ripresa le reti di Sturaro al 72′ e di Pandev al minuto 81. Di seguito le immagini salienti della gara. Highlights Genoa-Juventus 2-0 IL VANTAGGIO DI STURARO ?????? ???????? : ???? 1 × 0 ??????? .. ????? ????? ????? .. ...

Prima sconfitta stagionale in campionato per la Juventus : Primo stop stagionale in Serie A. La Juve cade al Ferraris. Il Genoa sorprende la capolista nella ripresa trovando la

Pallamano - espugnato il Colle Gioioso. Prima sconfitta in casa per Monteprandone : HC Monteprandone-Cus Ancona 18-24 Monteprandone: A. Di Girolamo, Di Pietropaolo, Pantaleo 7, Campanelli 2, Parente 1, P. Funari 3, Coccia 2, Carlini 2, Salladini, Khouaja, F. Funari, Cani 1, Curzi. ...

Pd : da sconfitta 4 marzo alle Primarie - una corsa lunga un anno : A un anno esatto dalla sconfitta piu' sonora della sua storia alle elezioni politiche, il Partito Democratico si da' appuntamento ai gazebo per scegliere il suo nuovo segretario. alle elezioni del 4 marzo 2018 i dem si fermano infatti al 18,76% alla Camera dei deputati e al 19,16% al Senato. Il segretario in carica Matteo Renzi, annuncia le sue dimissioni il giorno seguente durante una conferenza stampa al Nazareno, con la promessa di ...

Lazio - Inzaghi : «Sconfitta immeritata - dobbiamo chiudere Prima le partite» : IL RAMMARICO DI Inzaghi - " Eravamo andati in vantaggio, poi su un tiro di Correa il loro portiere si è superato e a seguire Badelj ha colpito la traversa" ha detto a Sky Sport. " A ruota Sanabria ha ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Sassari vince ed è Prima - sconfitta indolore per Varese : Quinta vittoria consecutiva per la Dinamo Sassari in FIBA Europe Cup. I sardi hanno sconfitto i ciprioti dell’AEK Larnaca con il punteggio di 93-81 e con questo successo i sardi chiudono al primo posto la seconda fase a gironi, mettendosi alle spalle la Pallacanestro Varese. Il migliore in casa Sassari è Achille Polonara, che sfiora la doppia doppia chiudendo con 24 punti e 9 rimbalzi. In doppia cifra ci vanno anche Rashawn Thomas (18), ...

ATP Sofia - tracollo Wawrinka : Prima sconfitta in carriera contro Copil : ATP Sofia, Stanislas Wawrinka ha perso al primo turno del torneo bulgaro contro Copil in tre combattuti set ATP Sofia, Stanislas Wawrinka ha perso al promo turno contro Copil, in una gara dai due volti. In un primo momento il tennista svizzero sembrava avere la gara in mano, con un set di vantaggio ed uno strapotere nei colpi abbastanza netto. Dopo il primo 6-3 in favore di Wawrinka, Copil si è svegliato ed ha approfittato del crollo ...

Prima sconfitta del Psg : Prima sconfitta in campionato per il PSG, battuto 2-1 a Lione. Dembe'le' al 33esimo e Fe'kir al 49esimo gli autori dei gol dei padroni di casa dopo il provvisorio vantaggio ospite di Di Mari'a al ...

Arriva la Prima sconfitta nel girone di ritorno per la Siac Messina - sconfitta 6-3 dal Catania C5. : CLASSIFICA: Gear Sport 38; Catania C5 35; Città di Leonforte 32; Meriven C5 31; Siac 28; La Madonnina 24; Augusta C5 22; Inter Club Villasmundo 21; Acireale C5 e Mortellito 20; Kamarina 16; Pgs Luce ...

Australian Open 2019 : Petra Kvitova Prima finalista - sconfitta in due set Danielle Collins : Petra Kvitova è la prima finalista degli Australian Open 2019. La ceca ha sconfitto in due set l’americana Danielle Collins con il punteggio di 7-6 6-0 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. La nativa di Bilovec raggiunge per la prima volta in carriera l’ultimo atto a Melbourne e si tratta della terza finale Slam della carriera, dopo quelle vinte a Wimbledon nel 2011 e nel 2014. Finisce, dunque, la splendida avventura ...