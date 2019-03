La colomba pasquale | la ricetta del tradizionale dolce del giorno di Pasqua

Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) Assieme alla pastiera napoletana, laè il dessert più gradito ildidopo ilpranzo assieme ai familiari. Questoha origini molto antiche che risalgono alladel 572, quando fu offerto dai Pavesi al re Longobardo Alboino in segno di sottomissione. Oltre alla versione classica, molti apprezzano anche la versione farcita. Anche se tanti, per questioni di praticità, preferiscono acquistarla, lapuò essere realizzata anche in casa. Qui viene proposta la versione farcita con due creme chantilly, di cui una con il cioccolato. Questa crema fu inventata nel 1671 dal pasticciere francese Vatel per la cena che il principe di Condè dette nel suo castello di Chantilly. La preparazione dellaalle due creme è abbastanza semplice e la sua durata è di circa un'ora.Gli ingredienti Per la500 grammi di farina ...

