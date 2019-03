Federer-Thiem | Finale Masters 1000 Indian Wells 2019 | programma | orario d’inizio e tv

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019) Rogeraffronterà Dominicnelladeldi. Lo svizzero si è guadagnato l’accesso all’atto conclusivo senza nemmeno scendere in campo visto che Rafael Nadal ha dato forfait a causa di un fastidio ginocchio, l’austriaco ha invece sconfitto il canadese Milos Raonic dopo una dura battaglia durata tre set. Il Maestro, che poche settimanE fa ha conquistato il centesimo trofeo in carriera, andrà a caccia di una nuova magia sul cemento degli States ma dall’altra parte della rete troverà un avversario particolarmente ostico che sta giocando un buon tennis in questo periodo.Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’d’inizio di Rogerer-Dominicdeldi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. ...

sportface2016 : Dominic #Thiem vola in finale a #IndianWells2019 Battuto in tre set Milos #Raonic ?? - Tenniscircus : Atp Indian Wells: Thiem supera Raonic e raggiunge Federer in finale - - MLucasJ : Thiem vs Federer la final #IndianWells ?? -