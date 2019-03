Oroscopo della settimana da lunedì 18 a domenica 24 03 | bene Ariete | Cancro ko

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) L'dal 18 al 24 marzo in questo periodo non annuncia positività in ugual misura per tutti i segni. Sicuramente per alcuni sarà una bella, come ad esempio la Vergine. Altri invece saranno ancora alle prese con una serie di ostacoli, in questo caso il riferimento è per Gemelli,e Scorpione: torneranno a galla questioni difficili mai definitivamente risolte. Il consiglio dagli astri è quello di stare sereni: fate un bel respiro e affrontate tutto di petto, cercando logicamente soluzioni definitive. Il mostrare ostilità o tentare di defilarsi dalla realtà non servirà a nulla, anzi rischierebbe di peggiorare le cose. Se scenderete in campo e vi metterete in gioco, alla fine la vittoria sarà vostra. Vediamo di scoprire uno ad uno i singoli segni dall'fino a Pesci e cercare capire il messaggio delle stelle.L'per ladal 18 al ...

