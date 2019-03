Se la Nuova via della Seta Italia-Cina si rivelasse molto conveniente per noi

Weekly Post #13 – La Nuova via della Seta passerà per l’Italia? : Cos'è la “Belt and Road Initiative” e perché il documento che sta per firmare il governo preoccupa Stati Uniti e Unione Europea, nella nuova puntata del podcast del Post

Nuova via della Seta - opportunità o pericolo per il nostro Paese? : Emergono in questi giorni posizioni molto differenti sul progetto della Nuova Via della Seta promosso (nell'ormai lontano 2013) dal presidente Xi Jinping. Ci sono coloro che ritengono che la firma italiana del MoU (Memorandum of Understanding) metterebbe a rischio il Patto Atlantico; sull'altra sponda, si registrano promotori che entusiasticamente evidenziano le significative opportunità di business create da questo accordo per le imprese ...

Nuova via della seta - la propaganda cinese arriva sui social : Le dichiarazioni del premier Conte sull'adesione dell'Italia alla Nuova via della seta, il maxi-programma di investimenti ideato da Pechino per collegarsi con decine di paesi, arriva nel bel mezzo di una guerra commerciale.Da quando Donald Trump ha imposto il primo turno di dazi sulle importazioni cinesi le parti si sono avviate verso un'irreversibile scontro. Oggi il conflitto si sta espandendo in tutto il globo e si combatte nel campo ...

La Nuova via della seta è un’occasione - se ben sfruttata : Da tempo l'Italia ha perso una chiara vocazione produttiva e industriale, perché da circa 20 anni i partiti e le istituzioni non si occupano con chiarezza di politica industriale, di modelli di sviluppo. Di definire, in sostanza, quale debba essere il ruolo del Paese nello scacchiere geopolitico ed economico ai tempi della globalizzazione.Abbiamo di fatto, per anni, subito un processo che ha reso l'Italia una colonia, ora di una potenza e ...

Nuova via della seta - perché se ne parla? : Mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria minimizza, "è una tempesta in un bicchier d'acqua", il premier Conte assicura l'adesione "con tutte le cautele" smentendo il rischio di "colonizzazione" ...

La Nuova via della Seta passa dall'Artico : I porti di Trieste e Genova sono piccole pedine del grande Risiko cinese, che prevede una variante della nuova via della Seta attraverso l'Artico poco conosciuta, ma strategica. Un progetto che punta ...

Pompeo : 'l'opacità della Nuova via della seta ci preoccupa' : "Credo si sia creata un po' di confusione attorno a questa cosa" aveva commentato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in merito alle polemiche sulla firma del Mou, "nessuna regola commerciale ...

La Nuova via della Seta per il futuro dell'Italia : ecco cosa può cambiare : ... consegnando agli archivi l'appiattimento sulle posizioni dell'unipolarismo statunitense che ne hanno caratterizzato la politica estera dal dopoguerra in poi, al netto dei circoscritti e limitati ...

Di Maio - Salvini e Tria : il pasticcio della Nuova via della Seta : Alla fine del secondo secolo prima di cristo, la dinastia Han occidentale, regnante in Cina l’Imperatore Wudi, intese espandere la propria influenza verso Occidente, nei territori oggi noti come Xinjiang – una vasta regione dell’Asia centrale che confina con Afghanistan, India, Mongolia, Russia, Kirghizistan, Kazakhistan e Tajikistan. Wudi inviò l’ambasciatore Zhang Quian nei cui resoconti di viaggio si trovano cenni di contatti con il regno ...

Nuova via della seta - Conte : “Nessun rischio colonizzazione da parte della Cina” : Il presidente del Consiglio Conte difende il patto economico-commerciale che dovrebbe essere siglato a giorni con la Cina: "Nessun rischio di colonizzazione. Le ragioni della prudenza sono pienamente condivise all'interno del governo: la tutela della sicurezza nazionale, anche sul piano economico, è un valore fondamentale che intendiamo rafforzare"Continua a leggere

Via della Seta - Fondazione Italia-Cina : 'Usa e Ue temono Nuova globalizzazione' : Quali sono per le imprese italiane le opportunità offerte dalla nuova via della Seta? 'Una maggiore integrazione con l'economia cinese nelle relazioni commerciali. Gli investimenti cinesi in opere ...

Nuova via della Seta - Conte : 'Scelta economica compatibile con l'Alleanza atlantica' : Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il premier Giuseppe Conte , per cui la Nato 'pilastro fondamentale della nostra politica estera'. 'Non ci sono ragioni ostative per non finalizzare il ...

Cos'è la Nuova via della Seta. La mappa e i progetti cinesi in Italia : Oggi il ministro dell'economia, Giovanni Tria, ha provato a minimizzare: "Si sta facendo credo una gran confusione su questo accordo, che non è un accordo, è un Memorandum of understanding", ha detto.