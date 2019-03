Giulia Sarti e le foto hard | mossa di Matteo Salvini | il sospetto | chi c' è dietro

Giulia Sarti - polizia : «Nessun video hard nuovo in rete». Di Maio : uno schifo. Salvini : vicenda disgustosa : Anche Luigi Di Maio ha commentato il caso di Giulia Sarti dopo le immagini hard che sono state diffuse in rete. «Quello che sta succedendo sul caso Sarti è uno schifo - ha...

Giù le mani da Giulia Sarti e fate politica - se ne siete capaci : Il tema del giorno in una politica vuota e quasi inutile non può che diventare il presunto materiale hot di una giovane deputata come Giulia Sarti, che all'improvviso si ritrova in mezzo alla bufera non per un atto compiuto nella sua funzione pubblica ma per ciò che decide liberamente di fare nella propria vita privata. Un primo caso di revenge porn parlamentare che ci fa capire bene quanto sia importante che una legge venga fatta il prima ...

Riemergono le foto private della deputata Giulia Sarti : L’argomento era stato da poco affrontato dal programma televisivo Le Iene quando, proprio poche ore fa, sono riapparse in rete delle foto private della deputata ed ex presidente della commissione Giustizia della Camera M5s Giulia Sarti. Come è stato detto anche nel programma condotto da Alessia Marcuzzi, la parlamentare riminese nel lontano 2013 era riuscita a far sparire delle foto osé dalla rete grazie all’ex fidanzato ed esperto informatico ...

Sesso - filmini e revenge porn : la sessuologa sul caso di Giulia Sarti - “libertà sessuale dovrebbe essere un diritto di tutti” : La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, sul caso Giulia Sarti e sul tema del revenge porn. “La libertà sessuale dovrebbe essere un diritto e fatti del genere ci fanno capire che non lo è -ha detto la sessuologa-. Nel momento in cui emergono fatti di questo tipo abbiamo una forte condanna morale con critiche ed insulti con un retrogusto di ...

Giulia Sarti - il Parlamento la difende Ddl in Senato contro il revenge porn : Per la Meloni si tratta di 'una violenza sulla quale mi aspetto una condanna netta da parte di tutta la politica italiana', mentre la vicepresidente della Camera Carfagna ha definito 'infame atto di ...

Giulia Sarti - Salvini chiede informazioni alla polizia : “Vicenda disgustosa”. Fonti del Viminale : “Foto diffuse via chat” : Segue personalmente la questione e ha chiesto informazioni alla polizia. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo un giorno di silenzio, definisce “disgustosa e molto grave” la vicenda che coinvolge la deputata Giulia Sarti e delle sue immagini private, hackerate nel 2013 e tornate a circolare in questi giorni. “È nostro dovere proteggere la libertà e la privacy di Giulia Sarti e delle altre persone, spesso giovani, ...

M5S - diffuse foto osé di Giulia Sarti - interviene il Garante della Privacy : Giulia Sarti, deputata del Movimento Cinque Stelle travolta dallo scandalo dei mancanti rimborsi, è finita ancora una volta nell'occhio del ciclone. Stavolta la politica c'entra poco e la questione è molto privata. Da alcuni giorni, infatti, sul web girano alcune sue foto - di qualche anno fa - che la ritraggono in atteggiamenti provocanti e, addirittura, forse un filmino a luci rosse. Il Garante della Privacy nelle ultime ore è intervenuto ...

Il revenge porn su Giulia Sarti : la legge e il buon senso : (Foto: Fabio Cimaglia/LaPresse) La legge dovrebbe proteggerci. Ma non ce la fa sulle strade reali del nostro Paese, figuriamoci sulle autostrade digitali. Il buon senso, o chiamatelo come volete – sensibilità, allerta, diffidenza – dovrebbe proteggerci prima della legge. Aiutandoci, che ci piaccia o meno, a limitare le opportunità di rischio future. Anche, se del caso, restringendo la nostra libertà sovrana e assoluta di fare quello che ci ...