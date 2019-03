Ancelotti | «E’ un successo essere arrivati ai quarti vista la mia inesperienza in Europa

ilnapolista

(Di giovedì 14 marzo 2019) L’allenatore del Napoli Carloai microfoni di Sky dopo la qualificazione del Napoli aidi finale dell’LeagueUn Napoli ottimo nel primo tempo, ma non nella ripresa«L’obbiettivo era di non farci schiacciare all’inizio e l’abbiamo fatto. Il secondo tempo è stato di gestione. Dobbiamo guardare al quarto di finale. Il Salisburgo è una squadra che costringe a giocare così. Siamo stati molto bravi nella fase iniziale, ma avevamo un vantaggio talmente largo che potevamo gestirla con facilità»Un giudizio su Chiriches e Luperto?«Molto buono, hanno fatto un’ottima partita. dimostrato sicurezza e lucidità»Contento di come è andata?«Avevamo un po’ di emergenza in difesa, non avevamo 4 centrali. La partita è stata preparata bene. La chiave è stato il finale della prima partita di andata che siamo riusciti a chiedere ...

