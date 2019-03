Domenica in | Mara Venier e il mistero di suo marito rimasto a Santo Domingo | il giallo

MotoGp - La rimonta e l'incontro con Hamilton - una Domenica dolce-amara per Valentino Rossi : 'siamo messi come l'anno scorso! Io sulla ... : ... sei anche ottimista ma poi magari è più quello che perdi davanti di quello che migliori dietro ', ha aggiunto il nove volte campione del mondo, soddisfatto del lavoro fatto con la squadra oggi: 'si ...

MotoGp – La rimonta e l’incontro con Hamilton - una Domenica dolce-amara per Valentino Rossi : “siamo messi come l’anno scorso! Io sulla Mercedes? Dico che…” : Valentino Rossi, la rimonta al Gp del Qatar e l’incontro con Lewis Hamilton. Il Dottore tra soddisfazione e qualche brutta impressione Valentino Rossi non si smentisce mai: al termine di un weekend di prove e qualifiche complicatissimo, il Dottore è riuscito in una fantastica rimonta dal 14° posto al 5°. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un ottimo Gp del Qatar, considerando i risultati e le prestazioni dei giorni ...

Paola Barale a Domenica In da Mara Venier : 'Raz Degan? Dopo l'Isola non l'ho più visto' : Gli inizi, i nuovi progetti e gli amori. , a tu per tu con , ripercorre i momenti salienti della sua carriera e della sua vita a . La showgirl non voleva entrare nel mondo dello spettacolo, quando era ...

Domenica In - Mara Venier avrebbe lanciato una frecciatina alla D'Urso : 'Ci vuole rispetto' : Oggi nel salotto di Domenica In è arrivata Paola Barale per essere intervistata da Mara Venier: nel corso dell'intervista però, la padrona di casa sembra che abbia lanciato una frecciatina a Barbara D'Urso. , a riprova che la Venier e la D'Urso, da quando sono dirette rivali di palinsesto, sembrano aver raffreddato il loro rapporto. Durante l'intervista a Paola Barale la conduttrice Rai ha avuto un momento nostalgico proprio nel momento in cui ...

Mara Venier chiude Domenica In con un tragico annuncio : le sue parole : Domenica In: Mara Venier fa un annuncio drammatico a fine puntata Prima di salutare il pubblico del contenitore Domenicale e dare l’appuntamento alla prossima settimana, Mara Venier ha fatto un drammatico annuncio. La conduttrice ha confermato la tragica notizia degli otto italiani morti a bordo dell’aereo della Ethiopian Airlines precipitato mentre era appena decollato da Addis Abeba per Nairobi. Dopo l’intervista a Jessica ...

Domenica In - Mara Venier in difficoltà con Sconsolata : Anna Maria Barbera, conosciuta come Sconsolata, è stata ospite di Domenica In. Mara Venier nell'intervistarla però ha incontrato alcune difficoltà, in particolare non riusciva a farsi rispondere alle ...

Mara Venier ricorda la 'Buona Domenica' di Maurizio Costanzo : 'Eravamo rivali - ma era un signore. Bisogna lavorare così' : Nel corso dell' Mara Venier ha ricordato la 'Buona Domenica' di tanti anni fa, quella condotta dalla showgirl piemontese, ma anche da Maurizio Costanzo. 'Sono stati gli anni più belli. Con me c'erano ...

Domenica in - la sfogo drammatico di Anna Maria Barbera da Mara Venier : perché è sparita dalla tv : Dopo una lunga assenza dalla tv, è tornata a Domenica in l'attrice Anna Maria Barbera, nota al pubblico per il personaggio di Sconsolata. La comica ha raccontato a Mara Venier il suo periodo difficile, che ha inevitabilmente frenato la sua carriera: "Penso che le persone proseguano il viaggio e non

Mara Venier perde le staffe a Domenica In : “Questa non è la mia!” : Domenica In: Mara Venier ha un imprevisto durante la diretta L’appuntamento con il contenitore del dì festivo di Rai1 Domenica In è stato aperto da Mara Venier a suon di musica, come di consueto: è stato Davide De Marinis, reduce dal grande successo riscontrato a Ora o Mai Più, che ha cantato live la sigla di Domenica In, accompagnato dalla padrona di casa e dalla band diretta da Stefano Magnanensi. Mentre è andata in onda la clip del ...

Domenica In - Mara Venier interrompe l'intervista con la Barale : lo sfogo da ovazione - parole durissime : "Bisogna sempre avere rispetto del lavoro degli altri. Sempre. Che si vinca o che si perda". A Domenica In la padrona di casa Mara Venier sta intervistando Paola Barale quando si lascia andare a una massima che sembra sopratutto uno sfogo, applauditissimo dal pubblico in studio. Leggi anche: "Perché

Domenica In - Paola Barale e le Gemelle Kessler tra gli ospiti di oggi di Mara Venier - - : ... raccontando aneddoti e curiosità su tanti personaggi del mondo dello spettacolo. A seguire Paola Barale si racconterà alla padrona di casa, svelando aspetti della sua vita personale e professionale, ...

Domenica In - anticipazioni 10 marzo : tutti gli ospiti di Mara Venier : Mara Venier: le anticipazioni e gli ospiti di Domenica In del 10 marzo Torna puntuale nel pomeriggio del primo canale di Stato Mara Venier con una spumeggiante puntata di Domenica In ricca di tanti ospiti, sorprese e interviste che faranno compagnia ai telespettatori da casa nell’arco di circa tre ore e mezzo. Chi saranno gli ospiti di Domenica In che Mara accoglierà negli studi Fabrizio Frizzi? Partiamo da due donne che negli anni ...

Domenica In - trionfo d'ascolti per Mara Venier : puntata tutta rosa : Ieri 3 marzo Mara Venier al timone di Domenica In ha ottenuto ascolti da record battendo Domenica Live della rivale Barbara D’Urso. Come riportano i dati Auditel, il programma Domenicale di Rai 1 nella prima parte, in onda fino alle 15:55, ha registrato una share del 19,8% con 2.932.000 spettatori r