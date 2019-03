L’uomo del giorno – Auguri Florenzi | ma hai vissuto compleanni migliori… VIDEO

Panucci promuove la scelta della Roma : “Ranieri è L’uomo giusto” : Cristian Panucci conosce molto bene l’ambiente giallorosso ed ha detto la sua in merito all’arrivo alla Roma di Ranieri “Ranieri conosce molto bene l’ambiente, è Romano, può essere un buon dottore per la Roma. Ha grande esperienza, può essere la scelta giusta“. promuove la scelta di affidare la squadra giallorossa al tecnico capitolino l’ex difensore, attuale ct dell’Albania, Cristian Panucci, ...

Addio ad Armando Borriello - L’uomo del sorriso : Ci lascia profondamente addolorati la notizia dell’improvvisa scomparsa di Armando Borriello, 71 anni, presidente del Sindacato unitario giornalisti della Campania. La sua è stata una lunga e importante carriera giornalistica: al Mattino fu destinato al settore Esteri e fu a lungo inviato. Coordinatore della redazione milanese del quotidiano, tornò a Napoli come vicecapo e poi capo degli Esteri e responsabile dello Sport. Infine, fu ...

L’uomo del giorno : auguri a Samuel Eto’o - calciatore dei triplete : Considerato uno dei calciatori più forti della propria generazione, Samuel Eto’o compie oggi 38 anni. In carriera ha vinto due Coppe del Re, tre campionati spagnoli, due Supercoppe spagnole, un campionato italiano, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa intercontinentale, una Coppa del Mondo per club e tre Champions League. Il calciatore camerunese ha iniziato la sua carriera nell’UCB Douala, in patria. Ha giocato ...

L’uomo del giorno : auguri a Samuel Eto’o - l’uomo dei triplete : Considerato uno dei calciatori più forti della propria generazione, Samuel Eto’o compie oggi 38 anni. In carriera ha vinto due Coppe del Re, tre campionati spagnoli, due Supercoppe spagnole, un campionato italiano, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa intercontinentale, una Coppa del Mondo per club e tre Champions League. Il calciatore camerunese ha iniziato la sua carriera nell’UCB Douala, in patria. Ha giocato ...

È Mertens L’uomo chiave per i gol del Napoli : con lui - un gol ogni 43 minuti. Senza - ogni 65 : È Dries Mertens l’uomo che porta più gol al Napoli. Non in maniera diretta, perché chi ha segnato di più in stagione è Arkadiusz Milik con sedici reti complessive, davanti ai 12 gol di Insigne e agli 11 del belga. Con Milik e Mertens che hanno giocato in totale lo stesso numero di minuti, circa duemila, mentre invece Lorenzo è a 2.500. Ma il ragionamento e i calcoli fatti sono altri. Dei tre attaccanti – Milik, Insigne, Mertens ...

Isola dei Famosi 2019 - parla L’uomo indicato da Corona come amante della moglie di Fogli : “Riccardo non merita questo. Ho querelato Fabrizio” : “L’Isola dei Famosi è stato un flop, il programma non andava e l’unico modo per rialzare gli ascolti era mettere su questa messinscena. Io, la mia famiglia, Riccardo Fogli e sua moglie: siamo tutte vittime di questo linciaggio mediatico. E’ stata la cosa più brutta che abbia mai visto in tv, una cosa orrenda a prescindere dal fatto che Fogli sia un personaggio pubblico. Non si fa una cosa del genere a nessun uomo. Mi è ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Juan Sebastián Verón - fantasia e intelligenza : Prosegue l’appuntamento quotidiano con la rubrica legata all’uomo del giorno. E’ il turno di Juan Sebastián Verón, calciatore argentino che compie oggi 44 anni. Centrocampista offensivo, dotato di grande tecnica e fantasia, è molto conosciuto in Italia per aver vestito diverse maglie del nostro campionato. Dopo gli esordi in Argentina, fu Sven Goran Eriksson a farlo conoscere al calcio italiano. Lo porta alla Sampdoria ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Bruno Pizzul - storico telecronista : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è una giornata importante per gli appassionati di calcio, è infatti il compleanno di Bruno Pizzul, storico telecronista Rai degli incontri della nazionale di calcio dal 1986 al 2002. Ha iniziato la carriera telecronista nel 1970 con il commento della partita di Coppa Italia tra Juventus e Bologna, commentò anche la finale di Coppa dei ...

Dedico l’8 marzo a Shloka futura sposa delL’uomo più ricco dell’India. Il suo bachelor party è costato la bellezza di 8 milioni di euro : Quello di Akash è stato un addio al celibato indimenticabile. Il figlio di Mukesh Ambani, leader nel settore petrolifero e considerato l’uomo più ricco dell’India e il 18esimo al mondo, ha festeggiato il pre-wedding in stile bollywood/glam/cafonal sfavillante. Noleggiati due Airbus mentre un servizio di elicotteri/navette sbarcavano gli ospiti provenienti da ogni dove sulla pista dell’aeroporto privato di Samedan in Engadina. Letteralmente ...

L’uomo del giorno – Luciano Spalletti - compleanno amaro sulla panchina dell’Inter : Continua il nostro classico appuntamento con la nostra rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno dell’Inter Luciano Spalletti, nelle ultime settimane al centro di alcune vicende che riguardano il club nerazzurro, dal caso Icardi fino a continui battibecchi con i giornalisti in relazione agli episodi arbitrali delle ultime settimane. Inizia la carriera da allenatore nelle giovanili dell’Empoli, poi ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Kevin Prince Boateng - il calciatore rapper e ballerino : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il turno di Kevin Prince Boateng, centrocampista classe 87′ del Barcellona. Oggi in forza ai catalani, il ghanese sta giocando pochissimo, a causa del rapporto non idilliaco con Valverde. Cresciuto calcisticamente nell’Herta Berlino, ha militato in Inghilterra con le maglie di Tottenham e Portsmouth, in Spagna nel Las Palmas, in Germania ...

8 Marzo - la donna dal punto di vista delL’uomo : multitasking - determinata e complice : Per il 77% dei maschi italici la donna di oggi è capace di conciliare più ruoli (tanto madre quanto sempre più protagonista nel mondo del lavoro), è in grado di ascoltare l’uomo e dargli consigli (70%), sa quello che vuole ed è quasi sempre in grado di ottenerlo (70%). Ma ancora 1 uomo su 3 la percepisce “meno mamma e meno moglie” (32%), così come la presa di consapevolezza del sé, per il 38% dei maschi italiani ha contribuito a renderla meno ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Davide Nicola - missione salvezza con l’Udinese : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’Uomo del giorno’, oggi è il turno di Davide Nicola, compleanno per l’allenatore dell’Udinese. L’ex allenatore del Crotone ha portato un salto di qualità per i bianconeri, ha compattato la squadra ed adesso l’obiettivo salvezza è a portata di mano. Buona anche la carriera da calciatore, poi la prima panchina con la Lumezzane, dove si è messo ...

L’uomo del giorno – Pierluigi Casiraghi - il compleanno dopo il derby : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’uomo del giorno, è il turno di Pierluigi Casiraghi, compleanno per l’ex calciatore che compie 49 anni. Carriera da protagonista da calciatore, l’esperienza più importante dal punto di vista delle presenze è stata con la Lazio, proprio i biancocelesti protagonisti con la vittoria nel derby di campionato contro la Roma. Ha indossato anche le maglie di Juventus, Monza ...