Rugby | Top 12 2019 | risultati e classifica della diciassettesima giornata Vincono le

Rugby – Campionato Italiano TOP12 - le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata : Scelti gli arbitri per la giornata numero diciassette del Campionato Italiano di TOP12 Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata del Campionato Italiano TOP12 in programma domenica 10 marzo alle ore 15: TOP12 – XVII giornata – 10.03.19 – ore 15.00 Lazio Rugby v Argos Petrarca Padova arb. Matteo Liperini (Livorno) AA1 e AA2: Federico Meconi (Roma), Leonardo ...

Rugby - Top12 2019 : Calvisano torna in vetta con Rovigo - ValoRugby per un posto nella post season : Nelle ultime gare della sedicesima giornata del Top 12 di Rugby il Calvisano risponde al Rovigo e batte con bonus offensivo (giunto dopo 19 minuti) la Lazio, sempre ultima, per 45-14, tornando in vetta alla graduatoria, seppur in condominio. Molto più sofferta del previsto la vittoria interna del ValoRugby, che la spunta a due minuti dal termine per 23-22 sul Viadana grazie ad una meta di Amenta trasformata da Gennari, che vale un pezzetto di ...

Rugby TOP12 - 16ª Giornata – Calvisano torna in vetta - vittorie di misura per ValoRugby e Mogliano : Calvisano supera la Lazio e torna in vetta, vittorie di misura per ValoRugby e Mogliano: i risultati della 16ª Giornata di TOP12 torna in vetta al TOP12 il Kawasaki Robot Calvisano che, dopo il rotondo successo per 45-14 sulla Lazio, riagguanta la prima posizione agganciando Rovigo al primo posto. Partita senza storia per il XV di Brunello che già al termine del primo tempo mette in una direzione precisa il match chiudendo in vantaggio sul ...

Rugby - Top12 : Rovigo vince e vola in testa alla classifica : Rugby, Top12: la vittoria della Femi-CZ Rovigo fa sì che la squadra possa godersi il primato solitario in classifica La Femi-CZ Rovigo si porta temporaneamente in solitaria al comando del massimo campionato conquistando vittoria e bonus al “Lodigiani” di Firenze nella sedicesima giornata del Top12: i Bersaglieri vincono, protagonisti indiscussi del secondo tempo dopo che la prima frazione di gioco aveva visto i padroni di casa di coach ...

Rugby - Top12 2019 : vittorie con bonus per Fiamme Oro - Rovigo e Petrarca - domani attese le risposte di ValoRugby e Calvisano : Giornata di riposo per il Sei Nazioni, torna ad essere spalmato su due giornate il Top 12 di Rugby: negli anticipi odierni della 16ma giornata nette vittorie e bonus offensivo incamerato per le Fiamme Oro (43-41 al Valsugana e bonus offensivo anche per gli ospiti), per il Rovigo (23-42 in casa de I Medicei) e per il Petrarca (26-7 al San Donà). In classifica Rovigo tiene il +4 sul Petrarca e scappa dalla compagnia del Calvisano, che domani ...

Rugby – Dal Top12 al Guinness Pro14 : il palinsesto ovale del weekend : Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend, dove e quando seguire tutte le partite Nel palinsesto rugbistico del prossimo weekend troveranno spazio il Super Rugby, Top12, il Guinness Pro14 e le World Rugby Seven Series. Si parte nella mattinata di domani oltre oceano con la terza giornata del Super Rugby che metterà di fronte Hurricanes e Brumbies, match che sarà trasmesso in diretta alle 7.35 su Sky Sport Arena. In serata aprirà il ...

Rugby – Campionato Italiano TOP12 - le designazioni arbitrali della sedicesima giornata : Ufficializzati gli arbitri per le gare in programma nella sedicesima giornata del Campionato Italiano di TOP12 Il CNAr, Commissione Nazionale della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del Campionato Italiano TOP12 in programma nel fine settimana del 2/3 marzo. Tre gli incontri in programma sabato 2 marzo alle 15, altrettanti la domenica a partire dalle 14.30, con tutte le gare in programma che saranno ...

Rugby – Campionato di TOP12 - tutti i risultati della quindicesima giornata : Rovigo non lascia scampo al ValoRugby e vola in testa alla classifica, agganciando il Kawasaki Robot Calvisano Va al FEMI-CZ Rovigo il big match della quindicesima giornata di Campionato di TOP12. I Bersaglieri, dopo aver battuto 30-21 il ValoRugby nel pomeriggio odierno, raggiungono a quota 58 il Kawasaki Robot Calvisano in vetta al Campionato. Sorride anche l’Argos Petrarca Padova: con la vittoria con bonus per 36-8, gli uomini di ...

Rugby - Top12 2019 : nel big match vittoria del Rovigo - che aggancia Calvisano. Corsa alle semifinali già chiusa? : La sfida di cartello della 15ma giornata del Top 12 di Rugby, tra Rovigo e ValRugby Emilia va ai padroni di casa, che si impongono per 30-21 trovando il bonus offensivo e non concedendo punti agli avversari. Negli altri match in programma si registrano le vittorie esterne di Petrarca Padova per 8-36 in casa del Verona e de I Medicei, per 13-23 contro il Valsugana Padova, infine il San Donà batte, al termine di un match combattuto, la Lazio per ...

Rugby – Top12 - il Viadana supera il Mogliano nell’anticipo : Top12, il Viadana supera 24.22 il Mogliano nel secondo anticipo della XV giornata Va al Rugby Viadana 1970 il secondo anticipo della quindicesima giornata di campionato. Allo Stadio “Zaffanella”, dopo il match di Guinness Pro14 delle Zebre Rugby Club, il XV di Frati ha superato 24-22 il Mogliano Rugby 1969 conquistando quattro punti importanti in chiave salvezza salendo a quota 29 punti, superando la squadra di Cavinato che ottiene un ...

Rugby - Top12 2019 : Viadana-Mogliano 24-22. Il piede di Jackman tradisce gli ospiti all’ultimo minuto : Nel secondo anticipo della 15ma giornata del Top 12 di Rugby Viadana batte per 24-22 Mogliano e lo scavalca in classifica al termine di una partita tiratissima, che gli ospiti avrebbero anche potuto pareggiare se Jackman avesse trovato una conversione all’ultimo minuto. Dopo il 21-3 della prima frazione nella ripresa arriva la riscossa degli ospiti, che per poco non completano la rimonta cedendo alla fine per 24-22. TABELLINO Rugby Viadana ...

Rugby - TOP12 – Calvisano espugna il campo delle Fiamme Oro e vola in testa! : Vittoria importante per Kawasaki Robot Calvisano in trasferta sul campo delle Fiamme Oro: i ragazzi di coach Brunello si prendo il comando solitario della classifica Centra il bottino pieno il Kawasaki Robot Calvisano nell’anticipo della quindicesima giornata di campionato. La squadra guidata da Brunello supera 31-13 a domicilio le Fiamme Oro salendo momentaneamente in solitaria al primo posto a quota 58 punti. Partita molto equilibrata ...

Rugby - Top 12 2019 : nell’anticipo show del Calvisano a Roma - battute le Fiamme Oro : Ennesimo show del Calvisano che non si ferma: nell’anticipo del sabato della quindicesima giornata la capolista si impone anche su un campo difficile come quello di Roma, battendo per 31-13 le Fiamme Oro. Oggi in programma anche la sfida tra Viadana e Mogliano, domani tutti gli altri incontri. Fiamme Oro-Calvisano 13-31 Marcatori: p.t. 24’ cp Biondelli (3-0), 25’ m. Van Zyl tr Pescetto (3-7), 28’ cp Biondelli (6-7), 34’ cp Pescetto ...

Rugby – La Presentazione della XV giornata di Top12 : Top12: la Presentazione della XV giornata di campionato La quindicesima giornata del Top12 potrebbe in qualche modo rompere l’equilibrio in vetta alla classifica. Alle 15 di oggi è in calendario il primo big match di giornata con l’anticipo tra Fiamme Oro e Kawasaki Robot Calvisano: il XV di Guidi ha bisogno di una vittoria per alimentare le proprie chance play-off (quarto posto distante sette lunghezze), mentre i gialloneri hanno una ...