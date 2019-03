MotoGp – La rimonta e l’incontro con Hamilton - una domenica dolce-amara per Valentino Rossi : “siamo messi come l’anno scorso! Io sulla Mercedes? Dico che…” : Valentino Rossi, la rimonta al Gp del Qatar e l’incontro con Lewis Hamilton. Il Dottore tra soddisfazione e qualche brutta impressione Valentino Rossi non si smentisce mai: al termine di un weekend di prove e qualifiche complicatissimo, il Dottore è riuscito in una fantastica rimonta dal 14° posto al 5°. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un ottimo Gp del Qatar, considerando i risultati e le prestazioni dei giorni ...

VIDEO MotoGp - Highlihgts GP Qatar 2019 : Dovizioso batte Marquez di 23 millesimi! Rimonta titanica di Valentino Rossi : A Losail è andato in scena un fantastico GP del Qatar 2019, prima prova del Mondiale MotoGP. Spettacolo emozionante sotto i riflettori del deserto, la gara in notturna si è rivelata stupefacente e le emozioni non sono mai mancate. Andrea Dovizioso ha vinto con il piglio del fuoriclasse, portandosi avanti fin dalle prime battute e controllando sempre il passo prima di un duello stellare con Marc Marquez, sconfitto proprio come dodici mesi fa. ...

MotoGp - Andrea Dovizioso FULMINE ROSSO! Vittoria epica su Marquez - 5° Valentino Rossi dopo una rimonta furibonda! : Andrea Dovizioso colpisce ancora e, come l’anno scorso, l’esordio del Mondiale di MotoGP è vincente. Losail è della Ducati ed il duello più atteso, quello con la Honda del campione del mondo Marc Marquez (secondo a 0″023), sorride al forlivese che ancora una volta, quando è stato richiesto mostrare i muscoli, non si è tirato indietro. Vittoria strameritata del centauro nostrano. Il podio è stato completato dalla Honda del ...

MotoGp Qatar - vince Dovizioso davanti a Marquez. Rimonta di Rossi : chiude quinto : Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale MotoGp, davanti alla Honda di Marc Marquez e a quella di Cal Crutchlow. quinto posto per Valentino Rossi, autore di una gran Rimonta dalle retrovie, alle spalle della Suzuki di Alex Rins. Delude invece Maverick Vinales, partito dalla pole position e settimo al traguardo, dietro all’altra Ducati di Danilo Petrucci. Completano la top ten Mir, Nakagami ed Aleix ...

LIVE MotoGp - GP Qatar 2019 in DIRETTA : gara. Valentino Rossi cerca la rimonta epica - Andrea Dovizioso sogna il successo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail, assisteremo ad un primo atto molto interessante in cui i pretendenti al successo saranno diversi e dove non mancheranno di certo le emozioni. Valentino Rossi, dalla quattordicesima casella, dovrà recuperare terreno. Il campione di Tavullia ha sofferto molto con l’anteriore della sua Yamaha e non è riuscito a ...