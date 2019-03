Hockey ghiaccio | EBEL 2019 | Bolzano perde ancora nella penultima giornata del Pick Round

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) Si è disputata stasera la nona edeldicrolla per la settima volta, in casa per 6-3 contro la capolista Vienna, al nono successo in altrettante partite. Ora in classifica le Foxes scivolano in ultima posizione, scavalcate dagli ungheresi del Fehervar AV19, i quali vincono in casa contro il Graz per 4-1.La partita trae Vienna è davvero senza storia: gli austriaci partono a razzo e concludono la prima frazione già sul 4-0 grazie alle reti, nell’ordine, di Kelsey Tessier (in inferiorità numerica), Sondre Olden, Riley Holzapfel e Chris DeSousa. Nel secondo periodo si vede finalmente unadiversa: le Volpi sfruttano la situazione di powerplay al 7′ con Marco Insam su assist dello statunitense Tim Campbell, cui subito rispondono gli ospiti che ristabiliscono le distanzecon Tessier. La compagine italiana ...

