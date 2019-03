termometropolitico

(Di giovedì 7 marzo 2019)80perTaxI numeri dell’economia italiana destano preoccupazione ma dal governo si esclude l’ipotesi manovra correttiva. A sottolinearlo con forza anche il vicepremier Matteo Salvini che ha di recente dichiarato, appunto, “non ci saranno nuove tasse aggiuntive, tasse sui conti correnti, sui risparmi degli italiani o sulla casa”.80: no alla manovra correttiva Al di là delle dichiarazioni, però, è un dato di fatto che entro fine anno bisogna disinnescare clausole Iva per un ammontare complessivo di 23 miliardi. D’altra parte, con lepee alle porte, la maggioranza potrebbe sperare in una nuova Commissionepea più favorevole al finanziamento in deficit. In tal caso, si parlerebbe di una percentuale di almeno il 3% con tutti i rischi relativi all’abbassamento del debito che di questi tempi è già in frenata. ...

zazoomblog : Abolizione Bonus 80 euro per Flat Tax 2020 come funzionerebbe - #Abolizione #Bonus #funzionerebbe - ALESSIinfo1 : RT @BankaDelle: Abolizione Bonus 80 euro per Flat Tax 2020, come funzionerebbe - BankaDelle : Abolizione Bonus 80 euro per Flat Tax 2020, come funzionerebbe -