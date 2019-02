Basket – Sacchetti sottolinea l’armonia del gruppo azzurro | “la qualificazione ai

Qualificazioni Mondiali Basket – Coach Sacchetti bacchetta l’Italia : “un passo indietro su tutto - ma orgoglio alla fine” : Sconfitta indolore per l’Italia nell’ultimo match del girone valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019: Coach Sacchetti bacchetta i suoi per la prestazione Sconfitta indolore per l’Italia, che esce battuta dalla Svyturio Arena di Klaipeda col punteggio di 86-73 a favore della Lituania. La qualificazione al Mondiale cinese (31 agosto/15 settembre) ha reso ininfluente l’ultima gara ai fini della classifica ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Meo Sacchetti “Il voto alla mia Italia è un 7” : L’Italia è stata sconfitta in Lituania nell’ultima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Una partita che ha sempre visto i padroni di casa in controllo e che Meo Sacchetti ha commentato in questo modo: “All’inizio del match eravamo un passo indietro su tutto, pagando sotto canestro. Poi abbiamo avuto una reazione d’orgoglio nel terzo e nell’ultimo quarto ma non siamo mai riusciti ad avvicinarci veramente alla ...

LIVE Lituania-Italia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri già in Cina - esperimenti per Sacchetti : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. A Klaipeda si affrontano Lituania e Italia, per una sfida di grande blasone. Entrambe le squadre nazionali hanno già staccato il pass per Cina 2019, ma c’è di più: la Lituania è già certa di chiudere il girone J al primo posto, forte delle sue 11 vittorie tra le due parti in cui sono state divise ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i 12 di Meo Sacchetti per Lituania-Italia : E’ stato diramato l’elenco dei 12 giocatori che Meo Sacchetti iscriverà a referto per il match tra Lituania e Italia, valido per la sesta e ultima giornata della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket di Cina 2019. L’Italia ha già staccato il pass nella gara contro l’Ungheria, perciò andrà a Klaipeda senza particolari pensieri nella testa. I tre azzurri di Milano (Brooks, Cinciarini e Della Valle), in ...

FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers. I 12 di Meo per la Lituania. Ancora out Brian Sacchetti. Domani in campo alle 18.30 ... : ... Savaria Arena Szombathely, Il programma degli Azzurri a Klaipeda Lunedì 25 febbraio Ore 11.30/12.30 – allenamento Ore 18.30 , orario italiano, Lituania-Italia , Svyturio Arena, diretta Sky Sport HD, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia vola in Lituania per l’ultima partita - tempo di esperimenti per Sacchetti : Il cammino della Nazionale italiana di Basket verso il Mondiale 2019 si è di fatto concluso nella serata di venerdì. La formazione allenata da Meo Sacchetti ha infatti demolito l’Ungheria con il punteggio di 75-41 strappando il biglietto per la Cina, sede della prossima rassegna iridata ad inizio settembre, e rendendo del tutto ininfluente l’esito dell’incontro di domani in Lituania. La partita sarà importante soprattutto per ...

Basket : Meo Sacchetti rinnova da ct dell’Italia fino al 2021 dopo il trionfo contro l’Ungheria : Una settimana di questo genere Meo Sacchetti difficilmente la scorderà: prima la Coppa Italia con la Vanoli Cremona, poi il prolungamento fino al 2022 con il suo club, quindi la qualificazione ai Mondiali di Cina 2019 con l’Italia, infine il rinnovo del contratto da ct della Nazionale fino al 2021, comunicato dalla FIP poco fa. Viene dunque premiato lo sforzo del coach nato ad Altamura, ma cresciuto a Torino e poi diventato, da giocatore, ...

Basket – Nazionale italiana : Sacchetti ct azzurro fino al 2021 - il commento del presidente Petrucci : Nazionale A di pallacanestro: Meo Sacchetti sarà CT azzurro fino al 2021 Meo Sacchetti sarà il Commissario Tecnico della Nazionale di Basket fino al 2021. Il presidente Fip Giovanni Petrucci ha prolungato il contratto del CT, in scadenza quest’anno, ancora per due stagioni. Meo sarà dunque in panchina non solo al Mondiale, conquistato proprio ieri sera a Varese, ma anche nel successivo percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo ...

Basket - l'Italia torna ai Mondiali sopo 13 anni : l'impresa di Meo Sacchetti : l'Italia batte l'Ungheria e vola ai Mondiali di Basket dopo 13 anni di assenza. A Varese gli azzurri, guidati dal coach Meo Sacchetti, vincono il match delle qualificazioni con il punteggio di 75-41 e staccano con un turno di anticipo il pass per la rassegna iridata in programma a settembre in Cina.

Basket - Nazionale : i 12 convocati da coach Meo Sacchetti : Basket, la Nazionale italiana di Meo Sacchetti si gioca la qualificazione alla World Cup: i 12 convocati dal tecnico azzurro Al termine dell’allenamento pomeridiano il Ct azzurro Meo Sacchetti ha scelto i dodici giocatori che domani, 22 febbraio (ore 20.15, diretta su SkySport), affronteranno l’Ungheria per la penultima gara di FIBA World Cup 2019 European Qualifiers di Basket. Non faranno parte del match Riccardo Moraschini, ...