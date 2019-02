Una scoperta inaspettata | non tutti gli animali hanno bisogno di dormire

YouTube chiude 400 canali dopo la scoperta di Una rete di pedofili : (Immagine: YouTube blog) YouTube ha deciso di bloccare i commenti a sfondo pedopornografico, per chiudere la piattaforma ai pedofili scoperti tra i commentantori di alcuni video, che immortalano bambini mentre giocano. Per far ciò ha deciso di bloccare la monetizzazione, aumentare la moderazione dei contenuti e aprirsi ai consigli da parte degli utenti. A seguito della denuncia fatta tramite un video diventato virale poi su Reddit, YouTube ha ...

Elisir di lunga vita in Una pianta giapponese : la scoperta nelle foglie usate dai samurai : Una molecola anti invecchiamento è stata scoperta da un team di ricercatori austriaci dell'Università di Graz in una pianta molto comune in Giappone e nota con il nome di 'Angelica keiskei'. Si tratterebbe di una particolare molecola in grado di ridurre drasticamente l’invecchiamento delle cellulare nel corso del tempo sia negli animali che nell'uomo. Elisir anti invecchiamento in una pianta Angelica keiskei, questo è il nome della pianta dai ...

Serra - scoperta Una nuova specie al mondo di orchidea nei boschi del Parco delle Serre : Inoltre sempre di questa specie Epipactis nei boschi delle Serre in passato sono state scoperte altre sei specie nuove per la scienza da ricercatori stranieri, per lo più tedeschi. Nelle Serre ...

Sistema Solare si allarga : scoperta 'Ippocampo' - nuova LUna di Nettuno : La "famiglia" del Sistema Solare ha un nuovo elemento. Grazie a un team di ricerca dell'Istituto Seti è stata infatti scoperta una nuova Luna del pianeta Nettuno. Chiamata Ippocampo, è grande appena 34 chilometri, ed è dunque la più piccola tra le 14 che orbitano intorno al pianeta. Probabilmente si tratta di un "frammento" distaccatosi da Proteus a causa dell'impatto di una cometa. La scoperta si va a sommare ai progetti di Esa e Nasa di ...

Anticipazione Una Vita : Ursula uccide Olga - Una tremenda scoperta : Una Vita anticipazioni: Olga muore per colpa di Ursula, Blanca salva Le prossime puntate di Una Vita ci regaleranno davvero molte ed inaspettate sorprese. Olga non riesce ad accettare il fatto che Diego continui ad amare Blanca, così come non riesce a capire il motivo per cui sua madre Ursula sia sempre stata molto più […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Ursula uccide Olga, una tremenda scoperta proviene da Gossip e Tv.

Epic Games sospende la pubblicità di Fortnite da YouTube dopo la scoperta di Una serie di video legati Una rete di presunti pedofili : Sembra che su YouTube sia nata una situazione piuttosto strana con un algoritmo che a quanto pare spinge gli utenti verso una sorta di wormhole caratterizzato da contenuti incentrati soprattutto su delle giovani ragazzine. Questi video sembrano aver raccolto una serie impressionante di persone che potrebbero aver dato vita a una specie di network di pedofili.La situazione, come riporta Business Insider, è stata trattata da diversi portali e ...

Scoperta Una nuova e misteriosa forma di comunicazione “wireless” nel cervello : “prototipo” della telepatia? : È abbastanza assurdo il fatto che siamo in grado di inviare robot su altri pianeti mentre il nostro cervello rimane uno dei più grandi misteri. Ora gli scienziati ritengono di aver identificato una forma di comunicazione neurale precedentemente sconosciuta che si auto-propaga nel tessuto cerebrale e che può “saltare” in modalità “wireless” dai neuroni in una sezione del tessuto cerebrale ad un’altra, anche se sono state chirurgicamente separate. ...

L’elisir di lunga vita potrebbe diventare realtà : scoperta Una molecola che rende più longeve le cellule umane : L’elisir di lunga vita potrebbe diventare realtà, grazie ad una molecola anti-invecchiamento individuata nelle foglie di una pianta molto comune in Giappone, che ha dimostrato di allungare la vita di lievito, vermi, moscerini e cellule umane. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Communications, si deve ai ricercatori guidati da Frank Madeo, dell’università austriaca di Graz. I ricercatori hanno analizzato le molecole ...

Scoperta Una "Critical Mode" nei file di gioco di Kingdom Hearts 3 : Come riporta VG247.com, sarebbe stata Scoperta una nuova modalità che raddoppia il danno che i giocatori possono ricevere in Kingdom Hearts 3.L'utente Twitter Keytotruth ha apparentemente scoperto una Critical Mode ancora più difficile, dove i giocatori hanno una barra della salute inferiore e ricevono il doppio dei danni.Anche se non si può ancora confermare nulla, sembra che le differenze principali tra le modalità Proud e Critical risiedano ...

Chili di troppo & salute : Una nuova scoperta apre importanti strade per curare diabete e malattie cardiache : Il Dna decide dove si distribuiscono i Chili di troppo nell’organismo. A giungere a questa straordinaria scoperta pubblicata sulla rivista Nature Genetics dal consorzio internazionale Giant, che riunisce 275 ricercatori, e promette di offrire una nuova arma alla lotta contro l’obesità e alle malattie collegate, come quelle cardiache e il diabete. Coordinato dall’epidemiologo Kari North, dell’americana University of ...

Palermo - scoperta centrale della droga : otto arresti. Spacciavano anche davanti a Una bambina : I carabinieri hanno sgominato, nel corso di un’operazione antidroga denominata in codice Pellicano, una centrale di spaccio in via Brigata Aosta, nella periferia orientale di Palermo. Il gip del Tribunale di Palermo ha firmato una misura cautelare nei confronti di otto persone, tre dei quali minorenni. Sono accusati a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, evasione e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. ...

Il Segreto Anticipazioni 18 febbraio 2019 : Elsa fa Una sconvolgente scoperta : Decisa a lasciare Puente Viejo dopo le angherie subite da Antolina, Elsa chiamerà a casa per avvisare del suo rientro. Ma dall'altro capo del telefono udirà una voce che la lascerà sconvolta.

Macabra scoperta : corpo trovato in un freezer - è di Una studentessa scomparsa nel 2000 : Era scomparsa quasi 19 anni fa in Croazia e ora, forse, il suo caso potrà essere risolto. La donna è una studentessa di cui era stata denunciata la sparizione solo cinque anni dopo e il cui corpo è stato ora ritrovato nel freezer di un’abitazione di Mala Subotica, nel Nord della Croazia. Si tratta della casa della sorella di Jasmina Dominic, che aveva 23 anni nel 2000, quando se ne persero le tracce. Jasmina studiava a Zagabria. Il fatto ...