Fca | nel 2018 a Marchionne 10 | 9 milioni di euro di salario

Fca - a Marchionne nel 2018 11 milioni di stipendio. A Elkann 3 : La società Fca , che raggruppa i marchi Fiat e Chrysler , ha pubblicato sul sito il documento consegnato alla Sec , la società che controlla la Borsa americana, sul bilancio al 31 dicembre 2018. Nel ...

LIVE Sport - DIRETTA 7 febbraio : Mayer il migliore nella prova di discesa - Italia quarta nel team sprint femminile ai Mondiali - Fca vuole la Sauber? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi giovedì 7 febbraio, tutte le notizie dal mondo dello Sport in tempo reale. Ci aspetta una giornata davvero molto ricca e avvincente con tanta carne al fuoco e diversi eventi che ci terranno compagnia per tutto il giorno. Abbuffata di Sport invernali: la Coppa del Mondo di biathlon riparte con due individuali nel gelo di Canmore, Italia protagonista con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi; i ...

F1 : Fca vorrebbe acquisire la Sauber. Si punta al definitivo rientro dell’Alfa Romeo nel Circus : Il ritorno della denominazione Alfa Romeo in Formula Uno ha un fatto certo effetto tra gli appassionati. La nascita dall’Alfa Romeo Racing, ovvero del team frutto della collaborazione tra il noto marchio nostrano e la Sauber, è un qualcosa che secondo molti rappresenta uno step transitorio. Stando a quanto riportato dalla testata teutonica Auto Bild il gruppo FCA sarebbe interessato ad acquisire l’intero pacchetto azionario della ...

Fca - utile in crescita nel 2018. Titolo in forte calo a Piazza Affari : MILANO - Fca chiude il 2018 con l'utile netto adjusted in crescita del 34% a 5,047 miliardi di euro e l'utile netto in aumento del 3% a 3,6 miliardi di euro, +41% a parità di cambi di conversione,. L'...

Fca - nel 2018 risultati record : +3% utile netto. In aumento a 4 - 8 ml consegne globali - +4% ricavi : TORINO Fca chiude il 2018 con ricavi netti pari a 115,4 miliardi di euro, in aumento del 4%, +9% a parità di cambi di conversione, con maggiori volumi, migliori prezzi e mix. Le consegne globali ...

Ferrari mette Fca nel mirino E per la borsa vale più di Peugeot : La ricaduta dell’Italia in recessione tecnica gela Piazza Affari che dopo un gennaio al galoppo apre febbraio in calo, ma non arresta la corsa della Ferrari che in settimana ha reso noti buoni conti 2018 e una guidance per l’anno appena partito che è apparsa migliore delle attese degli analisti. Risultato: dai broker sono piovuti giudizi positivi che hanno consentito al titolo di chiudere la settimana a 110,6 euro per azione, ...

Bmw può superare Fca nelle vendite europee del 2019 : Scorrendo i dati di vendita dei più grandi costruttori europei, resi disponibili da Unrae, emerge una notizia davvero importante: nel 2018 Bmw Group è diventato il quinto costruttore più grande del 'vecchio continente', superando le vendite di un colosso come Ford. La notizia non può far stare tranquilli i vertici di Fca, che nel 2018 hanno confermato il loro quarto posto. Per il 2019, infatti, ci sono una serie di ragioni che fanno presagire un ...

Mercato auto - l'Europa tiene ma crolla il diesel. Fca conferma quota nel Vecchio Continente e avanza in Usa : DETROIT - Due mercati dell'auyo stabili, ma con un'atmosfera diversa. Ieri l'Acea, l'associazione dei costruttori europei, ha diffuso i dati di vendita 2018 nel Continente....

Fca - Manley : 'Nel 2019 mercato UE più complesso - peseranno Brexit e ecobonus. Non preoccupato da partnership altrui' : DETROIT - 'Ci sono una serie di cose che succederanno quest'anno in Europa; vedremo cosa succede con Brexit. L'Europa è un mercato complesso. L'altra cosa che vedremo...

Fca - nel 2018 produzione diminuita di quasi il 7% nelle fabbriche italiane : Quella del 2018 non è stata una buona annata per il mercato italiano dell’auto, in flessione del 3,11% rispetto al 2017, con 1,91 milioni di immatricolazioni. È andata ancor peggio a FCA, che ha ceduto il 10,37% (502 mila registrazioni contro le 560 mila del 2017), anche a causa della senescenza o della scarsezza di una parte della gamma prodotto. Una miscela di ingredienti che produce un risultato inevitabile: un calo del 6,8% della produzione ...

Mercato 2018 - Fca in calo - ma ha cinque auto nella Top10 : Il piccolo rush finale, +1,96%, non ha impedito che il 2018 si chiudesse negativamente per il Mercato automobilistico italiano: 1.910.025 immatricolazioni - in base ai dati UNRAE - con una perdita del ...

Fca - boom Jeep nel 2018 : +71%. Immatricolazioni in Italia - 1 vettura su 4 è del gruppo - 26% - : TORINO - Nel 2018 le auto Fiat Chrysler automobiles immatricolate nel 2018 sono quasi mezzo milione, per una quota del 26,2% del totale , 1,9 mln, . Il gruppo registra negli ultimi mesi un trend...

Fca US : crescono le vendite a dicembre. Nel 2018 +9% di vendite : Dicembre radioso per FCA US , che nell'ultimo mese dell'anno, lascia registrare un incremento delle vendite negli Stati Uniti di 14 punti percentuali, con 196.520 veicoli consegnati rispetto ai 171.

Fca - Jeep fa il botto in Europa : +29% le vendite a novembre. Panda e 500 le più vendute nel segmento : A TORINO - 'È decisamente positivo il risultato ottenuto da Jeep, che in novembre registra quasi 13.800 vetture, il 29,1% in più dello stesso mese del 2017. Nell'anno sono 156 mila le Jeep ...