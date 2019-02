Riccardo Fogli sta male e interviene il medico all’Isola

Isola - Riccardo Fogli insulta la Romero e le dà della zoc....... : Le polemiche all'Isola dei famosi non mancano mai. Se Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni si stanno godendo "l'Isola che non c'è" nella più totale solitudine e tranquillità, lo stesso non può dirsi per gli altri naufraghi. Le tensioni, infatti, non si apprestano a ridursi, anzi. In queste ore protagonista di una nuova polemica è Riccardo Fogli. Il concorrente è rimasto molto deluso dopo aver appreso di essere stato nominato da Ariadna Romero. ...

Isola dei Famosi - Riccardo Fogli si sente male : portato dal medico per accertamenti : Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, il cantante portato dal medico Riccardo Fogli è senz’altro uno dei concorrenti più sorprendenti di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Ecco perché in molti si saranno senz’altro preoccupati quando alla fine del day time la produzione ha fatto sapere che il cantante dei Pooh si è sentito improvvisamente debole ed è […] L'articolo Isola dei Famosi, Riccardo Fogli si sente ...

Riccardo Fogli imperdonabile su Adriadna. Chi lo vuole cacciare dall'Isola : L'Isola dei Famosi si trasforma in una discarica a cielo aperto. Il web chiede la squalifica per Riccardo Fogli che ha appellato Adriadna Romero con "zo****a" per una nomination, Jeremias Rodriguez si ...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli contro Ariadna Romero : «La nomino a vita questa zo**oletta» : Riccardo Fogli insulta Ariadna - Isola 14 “La nomino a vita questa zo**oletta“. All’Isola dei Famosi 2019, Riccardo Fogli si scaglia contro Ariadna Romero, colpevole di averlo nominato nel corso della sesta diretta del reality. “E’ la persona con cui ho avuto meno a che fare“, aveva spiegato Ariadna ad Alessia Marcuzzi per giustificare la sua nomination a Riccardo Fogli. Quest’ultimo, però, non ha ...

Isola dei Famosi - Riccardo Fogli palpa la moglie in diretta : Mercoledì 20 febbraio è andata in onda una nuova puntata del reality show L'Isola dei Famosi. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha avuto modo di informare Riccardo Fogli dei rumors inerenti il presunto tradimento di sua moglie Karin. Quest’ultima, infatti, era stata accusata da Fabrizio Corona di aver tradito per ben quattro anni il suo compagno di vita. Data la giovane età e l’avvenenza della donna, il pubblico a casa non aveva faticato molto a ...

Riccardo Fogli non crede alle maldicenze sulla moglie : l'incontro a L'Isola : Nella serata tra il 20 e il 21 febbraio è andata in onda la nuova puntata de L'Isola Dei Famosi, che ha visto Riccardo Fogli venire a conoscenza di un'amara indiscrezione trapelata in rete negli ultimi giorni e incontrare la sua amata moglie. In diretta su Canale 5 Alessia Marcuzzi ha mostrato al naufrago un video contenente le immagini di quanto è stato rivelato a Pomeriggio 5, ovvero che la moglie di Fogli avrebbe tradito il cantante con un ...

Isola - Viola Valentino si apre su Riccardo Fogli e Karin Trentini : 'Una botta per lui' : Nel nuovo appuntamento televisivo di 'Storie Italiane', il programma condotto da Eleonora Daniele, si è discusso del gossip trapelato in rete nel corso degli ultimi giorni e affrontato nella nuova diretta de L'Isola Dei Famosi, riguardante il presunto tradimento che Karin Trentini avrebbe compiuto ai danni di suo marito Riccardo Fogli. Anche Viola Valentino, ospite a 'Storie Italiane', ha detto la sua sugli ultimi sviluppi nel reality di Canale ...

