Reddito cittadinanza | obbligo di accettare lavoro scatta con 858 euro

Reddito di cittadinanza - obbligo di accettare il lavoro solo se salario è almeno 858 euro : Un emendamento al decretone, approvato in commissione lavoro al Senato, stabilisce quando si può ritenere economicamente congrua un'offerta di lavoro ricevuta dai beneficiari del Reddito di cittadinanza. Chi usufruisce della misura sarà obbligato ad accettare un lavoro (al massimo alla terza offerta) in cui il salario minimo è di 858 euro mensili.Continua a leggere

Lavoro - perché Reddito di cittadinanza e decreto «dignità» non risolvono l’emergenza giovani : Il nostro Paese resta inchiodato a un livello di disoccupazione giovanile sopra la media Ue, con quote record di Neet e crescita degli inattivi. Ma le misure dell’esecutivo Lega-Cinque stelle non sembrano “centrare” il problema, la creazione di Lavoro...

Reddito di cittadinanza - dalle maxi-sanzioni ai casi di esclusione : come cambia la misura : Con gli emendamenti approvati in commissione Lavoro al Senato il Reddito di cittadinanza cambia ancora. maxi-sanzioni per i lavoratori in nero che usufruiscono della misura, esclusione per chi è condannato in via definitiva per reati gravi e novità anche per le aziende, gli stranieri e chi ha da poco cambiato residenza.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - così non va : tutti i guai del "decretone" : Percorso ad ostacoli per la conversione in legge del Reddito di cittadinanza: il testo del "decretone" rischia di subire...