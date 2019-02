Paura a Venezia Troppa nebbia al porto | vigilantes finisce in mare con l’auto

Salvo Veneziano aggredito alla Stazione centrale di Milano : "Ho avuto Paura" (VIDEO) : Salvo Veneziano lo conosciamo tutti per essere stato l'anima ironica del primo storico Grande Fratello, ma nella vicenda in cui è stato coinvolto c'è poco da ridere. Tramite un video in diretta pubblicato sul suo profilo facebook l'imprenditore nel settore della ristorazione ha scelto di rivelare una disavventura che lo ha reso protagonista, suo malgrado.Salvo aveva in programma un appuntamento di lavoro con un regista alla Stazione ...