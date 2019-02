Manager Thyssen per ora restano liberi

: Si può archiviare in Germania una sentenza italiana che condanna due manager tedeschi per una strage come quella de… - redazioneiene : Si può archiviare in Germania una sentenza italiana che condanna due manager tedeschi per una strage come quella de… - massimogrossi2 : RT @valy_s: E' valido e applicabile anche in #Germania l'ordine di carcerazione italiano dei 2 manager #Thyssenkrupp Si dovrà però attender… - infoitinterno : Rogo Thyssen: 'Arresto per i due manager tedeschi' dopo il servizio de Le Iene -

L'ordine di carcerazione emanato in Italia nel 2016 per i duetedeschi dellaKrupp,condannati per il rogo nello stabilimento torinese in cui persero la vita 7 operai,è applicabile anche in Germania. Lo ha stabilito il Tribunale regionale di Essen,pronunciandosi sul caso di Harlad Espenhahn e di Gerald Priegnitz. I duehanno impugnato la decisione in appello e non potranno essere arrestati fino alla nuova pronuncia. Espenhahn era stato condannato a 9 anni e 8 mesi, Priegnitz a 6 anni e 10 mesi.(Di venerdì 22 febbraio 2019)