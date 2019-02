Icardi-Higuain | scambio possibile | Paratici studia il maxi-scambio | i dettagli

Chelsea - via Sarri e Higuain Abramovic chiama Zidane-Icardi : Abramovic non ha mai digerito il 6-0 di Manchester City-Chelsea e prepara la rivoluzione. Via Sarri e dentro Zidane. Addio Higuain ed ecco Icardi ... Segui su affaritaliani.it

Icardi - retroscena Juve : la clausola nel mirino di Agnelli anche senza Higuain : Lo ha confessato Fabio Paratici, ds bianconero, a La Gazzetta dello Sport senza nascondersi. Perché Maurito è stato nei pensieri della Juventus durante la scorsa estate, un'operazione mai risultata ...

Su Inter e Sarri il tango stonato di Icardi e Higuain : C' è un tango fuori tempo che unisce Milano a Londra. Ballano Mauro Icardi e Gonzalo Higuain. L'Interista alle prese con un'involuzione personale che va di pari passo con quella della squadra, sceglie i social per mandare un messaggio ai tifosi: "Se non la ami quando perde, non amarla quando vince". Ma un tifoso ha raccolto una valanga di like facendogli il verso: "Se non la ami quando ti dà 4,5 milioni, non amarla quando gliene chiedi 10". ...

Nike lancia la PhantomVNM Game Over : ai piedi di Mandzukic - Higuain e Icardi : Da oggi sono disponibili le nuove PhantomVNM Game Over, le scarpe che abbinano potenza e precisione scelte da Higuain, Mandzukic e Icardi L'articolo Nike lancia la PhantomVNM Game Over: ai piedi di Mandzukic, Higuain e Icardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cassano a Sky : 'Milan - follia cedere Higuain. E' l'unico decente che hanno. Lo prenderei all'Inter al posto di Icardi' : Dopo l'operazione al cuore, ho fatto 60 minuti a un livello clamoroso contro una squadra clamorosa che nel 2014 sarebbe diventata campione del mondo. Un'altra grande partita per me fu anche Inter-...

Cassano : «Sostituirei Icardi con Higuain all'Inter. Razzismo? Problema che esiste» : 'SAREI POTUTO DIVENTARE COME MESSI' - Nell'intervista, inevitabile, anche un riferimento al suo passato calcistico: ' Ho giocato nelle squadre più forti al mondo, non posso dire di non essere stato ...

Cassano vs. Icardi - ci risiamo : «Che se ne vada - io prenderei Higuain» : Inter - Antonio Cassano in una intervista a Sky Sport spara a zero su Mauro Icardi e 'sponsorizza' l'ingaggio di Gonzalo Higuain.

Milan - bomba Cassano : "Higuain all'Inter per Icardi. È l'unico decente" : Se il Milan vuole ricostruire per tornare a vincere, hai uno dei centravanti più forti al mondo, allora devi costruire attorno a campioni così. Se gioca con questi giocatori qua è normale che fa ...

Non solo Mauro Icardi : da Higuain fino a Messi. Manager - parenti serpenti : Se una moglie-procuratrice come Wanda Nara per Mauro Icardi è una novità recente, è ormai consuetudine che i parenti dei calciatori si improvvisino agenti per curare gli affari dei loro consanguinei. Con buona pace delle società, costrette a trattare con figure persino più agguerriti dei professioni

Mercato : Icardi e Higuain agitano Inter e Milan - la Samp riabbraccia Gabbiadini : Secondo il quotidiano catalano Sport, nonostante avesse già un'intesa di massima con i blaugrana, Veronique Rabiot - madre e agente del centrocampista francese, in scadenza col Psg - avrebbe ...

Icardi e Higuain sono i tormenti di una Milano da gol : I tormenti di Higuain e il futuro di Icardi agitano Milano. Due casi che, rispettivamente, Milan e Inter hanno provato a contenere, in queste difficili e animate settimane, senza successo. Il gol ...

Icardi-Higuain - i tormenti di Milano : I soldi da una parte, la volontà di riunirsi al suo mentore dall'altra. Ad accomunarli, oltre all'essere argentini e giocare a Milano, un costante senso di irrequietezza che li attanaglia. Icardi e ...