Napoli-Zurigo 2-0 | azzurri sul velluto agli ottavi di Europa League

Napoli-Zurigo 2-0 - tifosi felici ma non troppo : Servizio di Oscar De Simone

Spettatori e incassi di Napoli-Zurigo : Il Napoli supera i sedicesimi di Europa League contro il Zurigo. Con un San Paolo semivuoto. 17.579 gli Spettatori paganti che hanno assistito alla partita degli azzuri contro gli svizzeri, per un incasso pari a 298.714,00. L'articolo Spettatori e incassi di Napoli-Zurigo sembra essere il primo su ilNapolista.

Il Napoli ripristina l’allenamento del giovedì : 2-0 allo Zurigo. In vetrina Ounas : Come ai tempi di Maradona Una sgambatura doveva essere e una sgambatura è stata. Napoli-Zurigo è stato un buon allenamento infrasettimanale. Un tempo, quando c’era Maradona, il giovedì il Napoli si allenava al San Paolo a porte aperte. Più o meno è stata la stessa cosa. Anche il pubblico sugli spalti non è stato dissimile. L’unico settore gremito è stato quello riservato ai sostenitori dello Zurigo. È finita 2-o per il Napoli. Primo ...