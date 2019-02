Europee | Berlusconi | se italiani rinsaviscono andremo al 20%

Berlusconi : alle Europee sarò candidato ovunque tranne in centro Italia : Roma, 20 feb., askanews, - 'sarò candidato alle elezioni Europee in tutte le circoscrizioni, tranne nel centro Italia, dove sarà candidato Antonio Tajani'. Lo ha riferito ai giornalisti il presidente ...

Europee - Berlusconi in campo. Sul governo : "Spero cada presto" : Silvio Berlusconi torna a mettere nel mirino i 5 Stelle. Il leader di Forza Italia parlando ai senatori azzurri ha nuovamente affrontato il caso Diciotti e il voto su Rousseau: "La loro posizione francamente non mi interessa: non ho nessuna considerazione dei Cinque Stelle e di tutti coloro che partecipano a quel movimento politico". A questo punto il Cav guarda già alle Europee forte del risultato elettorale raccolto dal centrodestra nel test ...

Europee - il piano di Berlusconi : "Serve un sovranismo europeo" : Silvio Berlusconi è pronto per le elezioni Europee. Il leader di Forza Italia dopo il successo del centrodestra in Abruzzo guarda con fiducia all'appuntamento del prossimo 26 maggio. Nei sondaggi il Ppe è in testa e il leader azzurro è pronto per riscrivere gli equilibri di Strasburgo: "L"alleanza con i socialisti ha prodotto un"Europa che non funziona ed è ormai superata. Io mi candito alle Europee per proporre al Ppe un"altra maggioranza, ...

Europee - Berlusconi : 'Mi candido per riportare in Europa politica estera e militare comune' : Agenzia Vista, Teramo, 08 febbraio 2019 'Mi candido per riportare in Europa una politica estera comune, una politica militare comune, cosa che non c'è. E così anche...

Elezioni Europee - Berlusconi "capolista dappertutto" : malumori in Forza Italia : Agitazione a Bruxelles tra le fila degli eurodeputati azzurri. Il motivo? Silvio Berlusconi dovrebbe essere capolista in...

Elezioni Europee - Berlusconi "capolista dappertutto" : malumori in Forza Italia : Agitazione a Bruxelles tra le fila degli eurodeputati azzurri. Il motivo? Silvio Berlusconi dovrebbe essere capolista in...

Berlusconi - processo rinviato a dopo le Europee : Sarebbe dovuto iniziare oggi, lunedì 4 febbraio 2019, il processo che vede imputato l'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per il reato di induzione a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria sulla vicenda escort, ma la prima udienza ha visto la giudice Flora Cistulli accettare la richiesta di rinvio presentata dai legali del leader di Forza Italia, che nelle prossime settimane sarà impegnato nella campagna elettorale in ...

Berlusconi processo escort - rinviato a dopo le Europee - la difesa di Berlusconi ha la meglio : processo escort, la difesa di Silvio Berlusconi chiede di posticipare il processo BARI, 04 FEB – È stato rinviato al prossimo 17 giugno 2019 il processo nei confronti di Silvio Berlusconi, imputato per induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Berlusconi è accusato di aver pagato l’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini perché mentisse ai pm che indagavano sulle escort che l’imprenditore barese ...

Caso escort Bari - il processo a Silvio Berlusconi rinviato a dopo le elezioni Europee : È stato rinviato al prossimo 17 giugno il processo nei confronti di Silvio Berlusconi, imputato per induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Berlusconi è accusato di aver pagato l’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini perché mentisse ai pm che indagavano sulle escort. Il giudice monocratico Flora Cistulli ha accolto la richiesta della difesa di Berlusconi, con parere favorevole del pm Eugenia Pontassuglia, e ...

Escort : processo Berlusconi dopo Europee : ANSA, - BARI, 04 FEB - È stato rinviato al prossimo 17 giugno 2019 il processo nei confronti di Silvio Berlusconi, imputato per induzione a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria. ...

Escort - Berlusconi ottiene il rinvio del processo dopo le Europee : "Impegni politici" : Inizierà il 17 giugno il processo barese a carico dell’ex premier accusato di avere indotto l’imprenditore pugliese Gianpaolo Tarantini a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria sulla Escort a Palazzo Grazioli

BERLUSCONI - PROCESSO ESCORT AL VIA/ 'Cav pagò Tarantini per mentire' : giustizia irrompe su campagna Europee : Silvio BERLUSCONI, PROCESSO ESCORT al via a Bari: per la Procura il Cav pagò Tarantini perché mentisse, la difesa non ci sta. E la campagna per le Europee..

Meloni ad Affari : "Dopo le Europee il nuovo partitoLa sfida a Berlusconi : avremo più voti di Forza Italia" : Intervista di Affaritaliani.it alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sul futuro del Centrodestra e sulle prossime elezioni Europee del 26 maggio: "Sono felice che Toti e Musumeci abbiano mosso un passo significativo nella direzione che ho tracciato nello scorso mese di settembre, quando lanciai un appello per la costruzione di un grande movimento sovranista e conservatore, alleato ma distinto dalla Lega" Segui su Affaritaliani.it

Meloni ad Affari : "Dopo le Europee il nuovo partitoLa sfida a Berlusconi : avremo più voti di Forza Italia" : Intervista di Affaritaliani.it alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sul futuro del Centrodestra e sulle prossime elezioni Europee del 26 maggio: "Sono felice che Toti e Musumeci abbiano mosso un passo significativo nella direzione che ho tracciato nello scorso mese di settembre, quando lanciai un appello per la costruzione di un grande movimento sovranista e conservatore, alleato ma distinto dalla Lega" Segui su Affaritaliani.it