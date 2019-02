Superbike Ducati e Bautista imprendibili negli ultimi test prima del via della stagione

Superbike - Mondiale 2019 : Ducati - una nuova moto per lanciare il guanto di sfida alla Kawasaki. Davies e Bautista sognano l’iride : “Inizia l’avventura con un nuovo motore 4 cilindri a V (1000 di cilindrata) che ci ha dato grandi soddisfazioni in motoGP e che vogliamo sfruttare anche in Superbike. Ho sempre sostenuto che i V4 sono i motori ideali per le corse e ora lo abbiamo implementato anche nella categoria riservata alle derivate di serie. Inoltre, con la distribuzione Desmo che è un nostro marchio di fabbrica. Ora, non ci rimarrà che vincere”. Sono ...

Superbike - Test Phillip Island 2019 : Kawasaki si presenta in Australia per confermarsi al vertice - Yamaha e Ducati provano a ricucire il gap : Il percorso di avvicinamento all’inizio del Mondiale Superbike 2019 sta per concludersi con le ultime due giornate di Test sul tracciato di Phillip Island, sede della prima corsa stagionale. Lunedì 18 e martedì 19 febbraio andrà in scena l’ultima finestra di Test pre-stagionali, un vero e proprio antipasto di ciò che vedremo nel prossimo weekend sulla pista Australiana nelle prime tre manche di gara del 2019. Nuova stagione, nuove ...

Superbike - presentata la nuova Ducati con Davies e Bautista : BERGAMO - La Ducati ha svelato i colori ufficiali della Panigale V4 R con cui affronterà il mondiale di SuperBike 2019. La presentazione è avvenuta nella sede dell'Aruba Global Cloud Data Center a ...

Superbike : ieri è stato presentato il team Ducati-Aruba.it : A diciotto giorni dall'inizio del Mondiale Superbike sulla favolosa pista di Philip Island in Australia, Ducati e Aruba mostrano alla stampa e agli appassionati la nuovissima Ducati Panigale V4 R, che tutti sperano possa interrompere il monopolio di Rea e della Kawasaki. Inizia una nuova era Da questa stagione Ducati disputerà il Campionato Superbike con la Panigale V4 R: è finita l' epoca del motore bicilindrico e comincia l'era del quattro ...

Superbike - la Ducati punta sul nuovo motore 4 cilindri per fermare l’egemonia Rea-Kawasaki : Presso il Global Cloud Data Center di Aruba il team factory della Ducati Superbike ha presentato la sua nuova splendida Panigale V4-R che sarà affidata al britannico Chaz Davies ed al neo arrivato, lo spagnolo Alvaro Bautista in questo Mondiale Superbike 2019 ormai alle porte. La moto bolognese è pronta per una stagione di capitale importanza, nella quale proverà a spezzare l’egemonia di Jonathan Rea e della sua Kawasaki che stanno ...

Superbike - presentato il team Aruba Racing -Ducati che prenderà parte al campionato 2019 [GALLERY] : presentato al Global Cloud Data Center il team Aruba.it Racing – Ducati per il campionato Mondiale Superbike 2019. Inizia una nuova era per Ducati con il debutto iridato della Panigale V4 R Nella cornice futuristica del Global Cloud Data Center di Aruba a Ponte San Pietro (BG), è stato presentato oggi il team Aruba.it Racing – Ducati che prenderà parte al campionato Mondiale Superbike 2019. Sono due le grandi novità per la ...

Superbike - Ducati tra luci e ombre : Sensazioni opposte nel box Ducati " Aruba.it, con Bautista che prosegue la familiarizzazione con la Superbike , dove è tutto nuovo per lui dalla moto , la nuova Panigale V4 R , alle gomme Pirelli, ...

Test Superbike : è il solito inavvicinabile Jonathan Rea - ma la Ducati c'è : Ieri si sono conclusi i Test europei della Superbike sul circuito portoghese di Portimao. Jonathan Rea è sempre il più veloce, ma la Yamaha e la Ducati stanno crescendo. Il nordirlandese della Kawasaki si è preso tutta la scena, dimostrando ancora una volta che è sempre e solo lui l' uomo da battere anche in questo 2019. Rea dominatore assoluto In Portogallo Rea ha provato il nuovo motore della ZX-10R, riuscendo a completare più di cento giri in ...

Superbike - Analisi Test Portimao : la griglia di partenza e i favoriti del Mondiale 2019. Jonathan Rea imprendibile - Yamaha davanti alla Ducati? : Se i Test effettuati a Jerez de la Frontera e, soprattutto, a Portimao, saranno confermati anche nel corso della stagione, il Mondiale 2019 di Superbike è già chiuso prima ancora di iniziare. Jonathan Rea è pronto per il suo quinto titolo consecutivo, con una superiorità che appare sempre più netta ed inossidabile. Il portacolori della Kawasaki conclude questi quattro giorni di Test riservati alle moto derivate di serie con un margine, su tutti ...

Superbike - conclusa la due giorni di test a Portimao del team Ducati : le sensazioni di Davies e Bautista : I due piloti hanno parlato della due giorni di test conclusasi oggi sul circuito portoghese di Portimao Álvaro Bautista e Chaz Davies, i due piloti del team Aruba.it Racing – Ducati, hanno terminato due giorni di test invernali sull’Autódromo Internacional do Algarve a Portimão. Dopo i test di Jerez della settimana scorsa, quelli portoghesi hanno dato un’ulteriore opportunità alla squadra, agli ingegneri e ai piloti per raccogliere ...

Superbike - Test Portimao 2019 : Jonathan Rea fa il vuoto nel Day-1 - Ducati ancora indietro : Tanto per cambiare è di Jonathan Rea (Kawasaki) il miglior tempo della prima giornata dei Test riservati alla Superbike sul circuito di Portimao, Portogallo, in vista della stagione 2019. La domenica in terra lusitana ha preso il via con qualche goccia di pioggia, ma con il passare dei minuti ha trionfato il sole con buone temperature. Il quattro volte campione del mondo ha fissato un ottimo 1:42.195 relegando tutti gli altri a quasi mezzo ...

Superbike - lavoro su tutti i fronti per Ducati : Quarto tempo ieri a Jerez nella seconda giornata di test per Alvaro Bautista che ha portato la sua Ducati a meno di mezzo secondo dalla Kawasaki di Jonathan Rea, come sempre il riferimento assoluto ...