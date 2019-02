Noemi canta Domani è un altro giorno | colonna sonora del lungometraggio di Giallini e

optimaitalia

(Di martedì 19 febbraio 2019)è une sbarca al cinema per ildi Marcoe Valerio Mastandrea che sarà al cinema a partire dal 28 febbraio prossimo come annunciato dall'artista sui suoi canali social ufficiali.è undi Ornella Vanoni esce nel 1971 per pubblicazione della Ariston, con testo di Giorgio Calabrese e Jerry Chesnut. Si tratta di una cover di The wonders you perform di Tammy Wynette, poi inserita nel'album dell'artista interprete Un gioco senza età, pubblicato nel 1972. Il singolo ha mantenuto la posizione in classifica per dieci settimane. A qualchedalla proiezione al cinema,è intervenuta sui suoi social per spiegare cosa significhi questo suo nuovo impegno al cinema che arriva dopo la sua ospitata al Festival di Sanremo in duetto con Irama in La ragazza con il cuore di latta. "Da sempre il cinema è stata ...