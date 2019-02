Fabrizio Corona su Instagram | critiche al figlio Carlos La furia di Nina Moric

Fabrizio Corona punge ancora Fedez : 'Ti ricordi quella sera a casa mia con due amici?' : Fabrizio Corona torna a pungere Fedez. In queste ore, infatti, sono venuti fuori dei nuovi estratti dal libro autobiografico dell'ex re dei paparazzi, il quale torna a scagliarsi contro il rapper marito di Chiara Ferragni. Dopo aver parlato dei presunti tradimenti di Federico con Silvia Provvedi, ecco che questa volta Corona ha parlato di una cena di Natale di qualche anno fa, durante la quale avrebbe scoperto un Fedez completamente diverso ...

Fabrizio Corona - pace con mamma Gabriella/ Foto - "Certi amori non finiscono!" : Fabrizio Corona ha fatto pace con mamma Gabriella. Proprio pochi minuti fa, l'ex Fotografo dei vip ha postato su Instagram un selfie con la madre.

Fabrizio Corona - la sfuriata di Nina Moric per gli attacchi al figlio Carlos : "Siete peggio delle bestie" : È bastata una foto pubblicata da Fabrizio Corona in compagnia del figlio Carlos per scatenare nuove polemiche ferocissime, tanto da far indignare anche l'ex moglie del paparazzo Nina Moric. Corona ha diffuso sui social uno scatto nel quale stringe la mano degli figlio. Immediati sono piovuti diversi

Fabrizio Corona e la foto col figlio Carlos - pioggia di insulti. Furia Nina Moric : «Peggio delle bestie» : Fabrizio Corona pubblica su Instagram una foto col figlio che scatena i commenti negativi e a intervenire a difesa dell’ex re dei paparazzi, ma soprattutto di Carlos Maria, la mamma Nina Moric. Nel suo ultimo post sui social infatti Fabrizio ha pubblicato uno scatto che lo vede abbracciato al suo erede, accompagnata dalla didascalia: “Vita”. Lo scatto ha ricevuto diversi like ma fra i diversi commenti postivisi ne sono distinti alcuni pieni ...

Fabrizio Corona - festa nel pub : arrivano Guardia di Finanza e Carabinieri : Non c'è pace per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona: in una festa nel quale era ospite a Solofra, in provincia di Avellino, hanno fatto irruzione Carabinieri e Guardia di Finanza.Durante il blitz, scrive Leggo, le forze dell'ordine hanno contestato prescrizioni e sanzioni amministrative, oltre a proporre l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività a carico del titolare dell’esercizio in quanto ha impiegato lavoratori ...

Fabrizio Corona punge Fedez : «Ricordi quella sera a casa mia con due amici?» : «Ti ricordi quella sera a casa mia con due amici?». Fabrizio Corona punge Fedez nel suo libro. «Caro Federico - scrive l'ex paparazzo - mi dispiace che tu non abbia mai...

Taylor Mega : "All'Isola dei Famosi 2019 per voltare pagina" E su Fabrizio Corona e Flavio Briatore... : Taylor Mega, reduce dall'ultima edizione de L'Isola dei Famosi 2019, è stata ospite della trasmissione radiofonica, 'Non succederà più', condotta dalla spumeggiante Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio. L'ex naufraga ha raccontato di aver cambiato la propria opinione su Marina La Rosa nella prima settimana da leader: Ho amato e odiato Marina La Rosa. L’ho odiata quando rosicava, perché ha rosicato. In realtà le stavo sulle p…e ...

