F1 | Test Barcellona 2019 | Antonio Giovinazzi | “C’è tutto da imparare da Raikkonen”

F1 – Test Barcellona - Giovinazzi subito bene con la Sauber : “che feeling! Mi adatterò alle esigenze di Raikkonen” : F1 – Test Barcellona, Giovinazzi ha fatto registrare oggi il 5° tempo di giornata con la sua Sauber Un ottimo Giovinazzi ha dimostrato subito un buon feeling con la sua Sauber nella seconda giornata di Test a Montmelò, mettendo a segno il quinto tempo assoluto di giornata. “Mi adatterò alle esigenze di Raikkonen”, ha dichiarato il giovane pilota. “Oggi è andata bene, abbiamo fatto più di 100 giri ho provato tantissime cose. ...

F1 - Test Barcellona 2019 - Charles Leclerc : “Ottimo lavoro e feeling. Emozioni? Le ho messe da parte” : Non può che essere soddisfatto Charles Leclerc dopo la sua prima giornata di Test di Barcellona, primo passo verso il Mondiale di Formula Uno 2019. Il monegasco ha messo a segno il miglior tempo della sessione, e non di poco, ed è stato in grado di inanellare una notevole serie di giri sui long run. “Non posso che essere felice del mondo in cui la mia giornata si è sviluppata – spiega il giovane talento monegasco al sito ufficiale ...

Formula 1 - Test Barcellona : classifica Day-2. Leclerc leader : Il cinque volte campione del mondo di Formula 1 ha chiuso al decimo posto con il miglior crono di 1'19"928, invece il finlandese si è classificato sesto in 1'19"535. Sono 163 i giri totali percorsi ...

Test F1 Barcellona 2019 domani (20 febbraio) : come vederli in tv. Orari e programma completo : Dopo le prime due giornate dominate dalla Ferrari con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, domani si torna in pista al Montmelò per il day 3 dei Test invernali pre-stagionali di Barcellona in vista dell’apertura del Mondiale 2019 di Formula Uno. I team continueranno il programma di lavoro raccogliendo dati fondamentali su svariati aspetti tecnici delle nuove vetture, tra cui degrado delle gomme Pirelli, efficacia del set-up, potenza e ...

F1 – Test Barcellona - Charles Leclerc traccia il bilancio della giornata : “mi sono divertito parecchio” : Test Barcellona, Charles Leclerc ha vissuto una giornata ricca di soddisfazioni con la sua Ferrari al secondo giorno di Test a Montmelò “sono molto contento del bilancio di questa giornata. Nonostante alcune bandiere rosse siamo riusciti a completare il programma previsto e a percorrere 157 giri nei quali abbiamo raccolto tanti dati utili. A livello di sensazioni mi sono trovato bene da subito sulla SF90 e devo dire che mi sono ...

F.1 Test Barcellona - La Ferrari di Leclerc domina la seconda giornata : La seconda giornata di prove sul circuito di Barcellona si è conclusa con il miglior tempo di Charles Leclerc, alla guida della Ferrari SF90. Il giovane pilota monegasco non ha deluso le aspettative e già nel corso della mattinata ha fermato il cronometro sull1:18.247 risultato poi il migliore della giornata usando la mescola C3. Charles è riuscito a trovare immediatamente il giusto ritmo, portandosi sui tempi del più blasonato compagno di ...

Ferrari - Test di Barcellona positivi : la SF90 regge bene allo stress-maratona : Il cinque volte campione del mondo con messaggio ha reso omaggio a Karl Lagerfeld, poi finito il turno di guida ha lasciato la W10 a Valtteri Bottas che è salito fino al sesto posto. Se i tempi ...

F1 - analisi seconda giornata Test Barcellona 2019 : Ferrari sul velluto - McLaren bene sul giro secco - Mercedes - Red Bull e Renault da lavori in corso : Se due indizi fanno una prova, i test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona iniziano a sorridere in maniera notevole alla Ferrari. Dopo l’esordio di ieri, con Sebastian Vettel capace di fermare il cronometro sul tempo di 1:18.161 (collezionando anche 169 tornate) oggi è toccato a Charles Leclerc lasciare il segno chiudendo con l’ottimo crono di 1:18.247 a pochissimi millesimi dal limite imposto ieri dal compagno di ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati. Charles Leclerc impressiona - le Mercedes continuano a nascondersi : Charles Leclerc chiude in vetta, e non di poco, la seconda giornata dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Il monegasco, subito a suo agio con la sua nuova Ferrari SF90, ha piazzato il miglior tempo nel corso della mattinata, facendo segnare un ottimo 1:18.247 (con gomma C3, la soft), a pochi millesimi dal tempo di Sebastian Vettel di ieri (1:18.161). Leclerc ha lavorato a lungo collezionando oltre 150 giri e mettendo ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati e classifica dei tempi seconda giornata. Ferrari al comando anche con Leclerc - Mercedes non spinge ed insegue a distanza : seconda giornata molto positiva a Barcellona per la Ferrari, che ha chiuso al comando anche la seconda giornata dei Test pre-stagionali di Formula 1 con il monegasco Charles Leclerc. L’ex pilota dell’Alfa-Sauber ha svolto il programma di lavoro odierno in maniera impeccabile, facendo segnare il miglior tempo a meno di un decimo dalla prestazione ottenuta dal compagno di squadra Sebastian Vettel nella giornata d’apertura con la ...

F1 – Test Barcellona : terminato il Day-2 al Montmelò - la Ferrari si gode un Leclerc formato maxi [TEMPI] : Il pilota della Ferrari chiude al comando la seconda giornata di Test a Barcellona, precedendo Magnussen e Giovinazzi. Sesto tempo per Bottas, Gasly invece va a muro La Ferrari continua a comandare i Test di Barcellona, Charles Leclerc infatti chiude in Testa la seconda giornata, come aveva fatto ieri Sebastian Vettel al termine della prima. Prestazione solidissima del pilota monegasco, capace di fermare il crono sull’1:18.247, poco ...

F1 – Test Barcellona - brutto errore di Gasly : il francese va a sbattere e rovina la sua Red Bull [VIDEO] : Il pilota francese ha perso il controllo della sua Red Bull alla curva 15, andando a sbattere pesantemente contro le barriere E’ finita in anticipo la seconda giornata di Test a Barcellona per Pierre Gasly, protagonista di un incidente avvenuto in curva 15. Il pilota francese ha perso il controllo della sua Red Bull, finendo in Testa-coda e andando a sbattere pesantemente contro le barriere. Nessuna conseguenza per l’ex Toro ...

F1 - giornata di relax per Kimi Raikkonen : le parole del finlandese nel Day-2 dei Test di Barcellona : Impegnato ieri in pista nella giornata di apertura dei test di Barcellona, Kimi Raikkonen ha raccontato oggi le sue sensazioni e gli obiettivi per la prossima stagione Ieri in pista per svolgere il proprio programma di lavoro, oggi relax in attesa di tornare al volante della C38 nella giornata di domani. Kimi Raikkonen lascia spazio ad Antonio Giovinazzi in casa Alfa Romeo Racing, guardando da lontano il lavoro del proprio compagno di ...