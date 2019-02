Ateltico Madrid-Juventus | probabili formazioni | Ronaldo contro Griezmann

serieanews

: RT @OnlyCarmine: Poi mi raccomando meravigliatevi quando mercoledì l’Italia si unirà sotto il vessillo dell’Ateltico Madrid. - ste______9 : RT @OnlyCarmine: Poi mi raccomando meravigliatevi quando mercoledì l’Italia si unirà sotto il vessillo dell’Ateltico Madrid. - Andreamoffa : RT @OnlyCarmine: Poi mi raccomando meravigliatevi quando mercoledì l’Italia si unirà sotto il vessillo dell’Ateltico Madrid. - marcatwett : RT @OnlyCarmine: Poi mi raccomando meravigliatevi quando mercoledì l’Italia si unirà sotto il vessillo dell’Ateltico Madrid. -

(Di martedì 19 febbraio 2019) ATLETICO– Ci siamo, è il giorno della vigilia, domani scenderanno in campo Atleticoper una sfida importantissima per entrambe le squadre. Come deciderà di schierarsi Max Allegri? Chi schiererà davanti? Una cosa è certa, anzi due: i posti di Cristianoe Dybala. Dall’altra parte Simeone invece …L'articoloproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato,, Risultati, Classifiche ed altro....