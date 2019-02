Italia-Irlanda | Sei Nazio rugby 2019 | programma | orari e tv La data della partita

Rugby – Sei Nazioni 2019 : iniziato il raduno dell’Italia in vista del match con l’Irlanda - 33 gli atleti convocati : Confermata la rosa annunciata in settimana con i ritorni di Giulio Bisegni e Tito Tebaldi nel gruppo azzurro iniziato a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” il nuovo raduno dell’ItalRugby in preparazione del terzo incontro del Guinness Sei Nazioni 2019 contro l’Irlanda, in calendario domenica 24 febbraio alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale ...

Calcio femminile : la Nazionale Italiana disputerà due amichevoli contro la Polonia e la Repubblica d’Irlanda : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, dopo le vittorie nelle amichevoli contro il Cile e il Galles, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà due “friendly match“, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la ...

Rugby – Sei Nazioni femminile : presentata a Parma la sfida tra Italia e Irlanda : Italia vs Irlanda del Sei Nazioni femminile presentata in comune a Parma La Sala di Rappresentanza del Comune di Parma è stata oggi la sede della conferenza stampa di presentazione del terzo turno del Sei Nazioni femminile 2019: la sfida tra Italia ed Irlanda del 23 Febbraio alle ore 19.45 alla Cittadella del Rugby di Parma. A due anni di distanza Parma è stata nuovamente scelta come la sede ideale per ospitare un meraviglioso match di ...

Rugby - Sei Nazioni Under20 2019 : i convocati dell’Italiaper la sfida all’Irlanda - 25 azzurrini in ritiro a Rieti : Da domenica 17 a venerdì 22 febbraio l’Italia Under 20 di Rugby sarà in raduno a Rieti, dove venerdì 22 alle ore 19.00 gli azzurrini affronteranno l’Irlanda nella terza giornata del Sei Nazioni di categoria. Il responsabile tecnico Fabio Roselli ha convocato per l’occasione 25 atleti. Due le novità rispetto alla lista per la partita persa contro il Galles: Andrea Zambonin tra le seconde linee e Cristian Lai tra gli estremi. Di ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 : le convocate dell’Italia per la sfida all’Irlanda - 23 azzurre in ritiro a Parma : L’Italia del Rugby femminile sarà in ritiro da mercoledì 20 febbraio a Parma, città sede della terza sfida del Sei Nazioni 2019, che andrà in scena sabato 23 febbraio alle ore 19.45 contro l’Irlanda: si tratta di una sfida molto delicata per le azzurre, che si giocano sia il terzo posto nel torneo che la settima piazza nel ranking mondiale. Rispetto alla gara pareggiata per 3-3 contro il Galles a Lecce, ci sarà un solo cambio tra le ...

Rugby – Sei Nazioni U20 : Italia - scelti i 25 azzurrini per la sfida contro l’Irlanda : Italia impegnata contro l’Irlanda per la terza sfida del Sei Nazioni U20: ecco i 25 azzurrini convocati per il match del 22 febbraio Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la lista dei venticinque giocatori convocati per il raduno di Rieti, in calendario da domenica 17 a venerdì 22 febbraio. Due i nuovi volti inseriti nella rosa rispetto alla lista dei convocati per il Galles: Andrea ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2019 – Italia - un cambio fra le file azzurre in vista del match contro l’Irlanda : Il ct Andrea di Giandomenico ha reso nota la formazione dell’Italia che affronterà l’Irlanda nella terza sfida del Sei Nazioni femminile 2019: un solo cambio fra le azzurre, dentro Sgorbini per Serilli Prenderà il via mercoledì 20 febbraio a Parma il raduno dell’Italdonne in vista del terzo appuntamento con il Torneo femminile delle Sei Nazioni 2019 che le vedrà in campo allo Stadio Sergio Lanfranchi sabato 23 febbraio, alle ...

Rugby - Sei Naznioni femminile 2019 – Italia - un cambio fra le file azzurre in vista del match contro l’Irlanda : Il ct Andrea di Giandomenico ha reso nota la formazione dell’Italia che affronterà l’Irlanda nella terza sfida del Sei Nazioni femminile 2019: un solo cambio fra le azzurre, dentro Sgorbini per Serilli Prenderà il via mercoledì 20 febbraio a Parma il raduno dell’Italdonne in vista del terzo appuntamento con il Torneo femminile delle Sei Nazioni 2019 che le vedrà in campo allo Stadio Sergio Lanfranchi sabato 23 febbraio, alle ...

Sei Nazioni femminile 2019 - l’Italia si gioca con l’Irlanda il sogno di salire sul podio. Il terzo posto è ancora possibile : Tutto in una notte: sabato 23 febbraio (calcio d’inizio alle ore 19.00) l’Italia del rugby femminile affronterà l’Irlanda al Lanfranchi di Parma in un incontro valido per la terza giornata del Sei Nazioni. Non solo l’esito ci dirà molto (anzi è in pratica uno spareggio) in ottica terzo posto nel torneo, ma è molto importante anche per il ranking mondiale, ancor di più dal momento che si gioca in casa. Sono ancora tre le ...

Rugby – Italia e Italia U20 insieme per Amatrice : lunedì allenamento in città per la preparazione alla sfida con l’Irlanda : Italia e Italia U20 insieme per Amatrice: lunedì 18 allenamento sul sintetico cittadino per preparare la sfida all’Irlanda valevole per la 3ª giornata del Sei Nazioni L’Italia del Rugby torna in campo manifestando la propria vicinanza ad Amatrice ed ai Comuni stravolti dal sisma dell’agosto 2016. Dopo essersi mobilitati da subito, nei primi mesi della gestione O’Shea, per regalare un pomeriggio di svago ai giovani rugbisti delle zone ...

Italia-Irlanda - Sei Nazioni 2019 : quando si gioca la terza giornata? Data - programma - orario e tv : Dopo le prime due giornate il Sei Nazioni si concede una settimana di riposo: si riprende tra sabato 23 e domenica 24 febbraio con la terza giornata. Ad aprire le danze al sabato saranno Francia-Scozia, alle ore 15.15, e Galles-Inghilterra, alle ore 17.45. Gli azzurri scenderanno in campo domenica a Roma alle ore 16.00 contro l’Irlanda. La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 ...

Rugby a 7 - i convocati dell’Italia per il collegiale di Parma. A fine mese stage con Inghilterra e Irlanda : La Nazionale Italiana di Rugby a 7 si avvicina a grandi passi verso i primi appuntamenti internazionali della stagione. Il CT Andy Vilk ha diramato le convocazioni per un raduno che si svolgerà a Parma dal 10 al 13 febbraio, importante in vista dello stage di Napoli: tra il 19 e il 21 febbraio, infatti, l’Italia svolgerà degli allenamenti congiunti con Francia, Inghilterra, Irlanda e Germania. Di seguito tutti i convocati. AZZURRI ...

Calcio - Europei Under21 2021 : il sorteggio dei gironi di qualificazione. L’Italia trova Svezia e Irlanda : Si sono svolti questa mattina a Nyon i sorteggi dei gironi di qualificazione agli Europei di Calcio Under21 che si disputeranno nel 2021 in Ungheria e Slovenia, già qualificate di diritto. Sono stati stilati nove raggruppamenti: solo le prime classificate staccheranno il pass per la rassegna continentale, mentre le due migliori seconde si contenderanno l’ultimo posto disponibile in un play-off di andata e ritorno. Saranno 12, dunque, le ...