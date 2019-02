Wanda Nara scatenata | duro attacco su Twitter poi rimuove il post -FOTO

Mauro Icardi - mistero Wanda Nara su Twitter : rimuove post sul Real Madrid : Un tweet in piena notte, poi cancellato dopo qualche minuto, ma che ugualmente ha fatto il giro del web: Wanda Nara torna a utilizzare i social per parlare del futuro di suo marito. La moglie-agente ...

Caso Icardi – Ancora un messaggio social criptico - il tweet di Wanda Nara preoccupa i fan : Mauro verso l’addio? [FOTO] : Wanda Nara continua a non fare chiarezza: il nuovo tweet mette ancor più in crisi i tifosi interisti Tarda Ancora a risolversi la situazione tra Mauro Icardi e l’Inter: l’attaccante argentino salterà la partita di oggi contro la Sampdoria dopo il caos nato alla vigilia della sfida di Europa League mentre sui social i post suoi e della moglie continuano a mettere dubbi a tutti i tifosi. Nella notte, infatti, Wanda Nara, moglie e ...

Retroscena Icardi : “non ci sono offerte - è Wanda Nara che spinge” : La situazione legata a Mauro Icardi si fa sempre più intricata in casa Inter, dopo la fascia tolta all’argentino sono sorti dubbi sul futuro “La mossa che ha fatto la società, che ha accontentato il gruppo degradando Icardi, è una mossa che serve a creare coesione per arrivare all’obiettivo”. Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino, ha detto la sua in merito alla querelle Icardi, svelando anche alcuni Retroscena interessanti ai ...

Sasso contro l'auto di Wanda Nara. L'allenatore dell'Inter : «Bisogna denunciare» : l'auto su cui viaggiava Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, e i suoi tre figli è stata colpita da un Sasso. Non ci sono state conseguenze per la famiglia che era partita da poco dalla loro abitazione ...

Paura per Wanda Nara - sassata contro la sua auto : era con i figli : Questo non è decisamente un bel periodo per Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo tutto quello che è successo in casa Inter, infatti, gli animi dei tifosi si sono surriscaldati notevolmente. Questa mattina, un episodio molto spiacevole ha incrementato le agitazioni della compagna di Icardi. Wanda Nara, infatti, ha vissuto attimi di Paura mentre era nella sua auto insieme ai figli. Ad un certo punto la donna ha sentito un colpo fortissimo contro la ...

Inter - paura per Wanda Nara : sasso contro l'auto. La moglie di Icardi accompagnava i figli ad una partita di calcio. Farà denuncia : Wanda Nara è sotto choc: un sasso stamattina ha colpito il finestrino della sua auto. In macchina con lei c'erano anche i tre figli maschi. Attimi di paura per la moglie e agente...

Paura per Wanda Nara - un sasso contro la sua auto : Momenti di Paura questa mattina a Milano per Wanda Nara e i suoi figli. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante nei pressi di San Siro quando un sasso ha colpito un finestrino della sua auto. L'episodio non ha avuto conseguenze. Wanda, come scrive l'edizione online della Gazzetta dello Sport quasi certamente sporgerà denuncia per questo episodio, che - se confermato nella dinamica - farebbe arrivare a livelli inauditi la tensione ...

Inter - paura per Wanda Nara e i figli : sasso contro la moglie di Icardi : Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade (non lontano da San Siro), un sasso ha colpito un...

Sassi contro auto Wanda Nara : Brutta avventura per Wanda Nara . La moglie e agente dell'attaccante argentino Mauro Icardi è stata raggiunta da un sasso che ha colpito la sua auto mentre, in compagnia dei tre figli maschi, si stava ...

Wanda Nara - SASSO CONTRO L'AUTO/ Anche i suoi figli a bordo 'Al di là di ogni cosa' : Aggredita WANDA NARA, moglie e procuratrice di Mauro Icardi: L'AUTOmobile su cui viaggiava è stata colpita da un SASSO. Anche i figli a bordo

Paura per Wanda Nara - sasso contro la sua auto : a bordo c’erano anche i bambini : Attimi di Paura per Wanda Nara mentre al volante della sua auto stava accompagnando i figli alla scuola calcio a Como: in zona San Siro, direzione autostrada Milano-Laghi, un sasso ha colpito il finestrino della macchina dell’agente e moglie di Mauro Icardi. L’episodio non ha avuto conseguenze. ...

Paura per Wanda Nara : sasso contro l'auto. La moglie di Icardi accompagnava i figli ad una partita di calcio. Farà denuncia : Wanda Nara è sotto choc: un sasso stamattina ha colpito il finestrino della sua auto. In macchina con lei c'erano anche i tre figli maschi. Attimi di Paura per la moglie e agente...

Paura per Wanda Nara - sasso contro la sua auto mentre era al volante : Momenti di Paura questa mattina a Milano per Wanda Nara e i suoi figli . Un sasso ha colpito un finestrino della sua auto mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante nei pressi di ...

Milano - paura per Wanda Nara e i figli : sasso contro l’auto della moglie di Icardi : Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade (non lontano da San Siro), un sasso ha colpito un finestrino della sua auto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, ma l’episodio testimonia come stia salendo la tensione intorno alla famiglia Icardi. Wanda quasi certamente sporgerà denuncia per questo episodio, che fa arrivare a livelli inauditi ...