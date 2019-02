Napoli-Torino | Ancelotti | ' 18 palle gol in due gare | inaccettabile non aver mai segnato'

Napoli-Torino - Mazzarri : “Oggi la squadra azzurra non ci ha fatto giocare” : Napoli-Torino 0-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato del pareggio ottenuto contro il Napoli: “Oggi ho visto un grande Napoli, con cattiveria e veemenza. Da quando sono andato via io sono cambiate tante cose, ci sono tanti calciatori forti, con grande tecnica tutti. […] L'articolo Napoli-Torino, Mazzarri: “Oggi la squadra azzurra non ci ha fatto ...

Napoli-Torino - Mazzarri non si accontenta : “se avessimo sbagliato meno - avremmo anche segnato” : L’allenatore del Torino si prende il punto ottenuto in casa del Napoli, ma recrimina anche per gli errori commessi Ottimo punto per il Torino, riuscito a fermare al San Paolo il Napoli di Ancelotti. Un risultato positivo che soddisfa ma non troppo Walter Mazzarri, che recrimina per alcuni errori in fase di rifinitura dei propri giocatori. Cafaro/LaPresse Intervistato da Sky Sport nel post gara, l’allenatore granata non si ...

Napoli - il Torino lo ferma. Finisce 0-0. Adesso la Juventus è a più 13 : Nel posticipo della domenica, il Napoli manca nuovamente l'appuntamento con i tre punti ed è ora a 13 lunghezze dalla Juventus. Al San Paolo, contro il Torino, la squadra di Ancelotti pareggia per 0-0 dopo aver sprecato diverse chance. Sirigu salva i granata in molte occasioni, Insigne colpisce un p

Napoli-Torino - Ancelotti : “Inaccettabile fare 18 palle gol e non segnare” : Napoli-Torino 0-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato del pareggio ottenuto contro il Torino: “Ci è mancato il gol, come a Firenze. C’è stata determinazione, cattiveria, concentrazione. E’ mancato il gol, ma dobbiamo migliorare. Non possiamo accettare di fare 18 palle gol in […] L'articolo Napoli-Torino, Ancelotti: “Inaccettabile fare ...

Napoli-Torino - Ancelotti critico contro i suoi giocatori : “impossibile non segnare con 18 palle gol” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo il pari ottenuto in casa contro il Torino, accusando i propri giocatori di non essere riusciti a far gol Soddisfazione per il gioco espresso, delusione per il risultato. Carlo Ancelotti non riesce ad accettare lo 0-0 maturato al San Paolo tra Napoli e Torino, un pareggio arrivato dopo numerose palle gol sprecate dagli azzurri, al secondo pari senza reti consecutivo dopo quello di ...

Napoli-Torino - Mazzarri : “impressionato dalla squadra di Ancelotti” : Pareggio per il Torino nella gara di campionato contro il Napoli, ecco le parole di Walter Mazzarri ai microfoni di Sky Sport: “Il Napoli è una squadra fortissima sono rimasto impressionato. Tecnicamente abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, anche con Aina che ha sbagliato l’ultimo passaggio, il Napoli non ti fa mai giocare ma complimenti anche alla nostra squadra. Belotti? All’attaccante piace fa gol, è un periodo che ...

Napoli-Torino - Ancelotti : “è mancato solo il gol” : solo un pareggio per il Napoli nella gara di campionato contro il Torino, ecco le indicazioni di Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: “è mancato il gol come è successo nella partita di Firenze, c’è stata concentrazione e motivazione, non possiamo accettare di produrre 18 occasioni e non fare gol in due partite. La squadra gioca bene ma non finalizza, questa è una colpa nostra. Siamo ben posizionati in classifica, la squadra ...

Napoli-Torino 0-0 : Sirigu e il palo mandano la Juve a +13 : Il Napoli pareggia 0-0 al San Paolo contro il Torino e vede la Juve scappare a +13. Per i granata un buon punto per restare in scia dell'Europa. I padroni di casa spingono forte da subito, ma vuoi per ...

Serie A - Napoli-Torino 0-0 : la Juve vola a +13 : All.: Mazzarri 5,5 Arbitro: Fabbri Marcatori: - Ammoniti: Insigne, Koulibaly, Allan, Hysaj, Malcuit , N,; Rincon, Moretti, Aina , T, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

AAA gol cercasi - il Napoli non sa più segnare! Insigne si ferma al… palo : il Torino strappa un punto d’oro : La formazione di Ancelotti non riesce a bucare la resistenza del Torino, scivolando a tredici punti dalla Juventus Secondo pareggio consecutivo per il Napoli, gli azzurri non riescono a superare la resistenza del Torino, impattando 0-0 al San Paolo. Un punto che serve a poco a Insigne e compagni, scivolati adesso a tredici punti dalla capolista Juventus, riuscita a vincere agilmente nell’anticipo di venerdì contro il ...

Pagelle Napoli-Torino 0-0 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle NAPOLI TORINO – Nuova battuta di arresto del Napoli in campionato. Dopo la convincente vittoria di giovedì nella gara di andata dei sedicesimi di Europa League in casa dello Zurigo, la squadra allenata da Carlo Ancelotti rallenta nuovamente in un match di Serie A. A otto giorni di distanza dalla partita dell’Artemio Franchi contro la […] L'articolo Pagelle Napoli-Torino 0-0, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene ...

Napoli-Torino 0-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/28 Cafaro/LaPresse ...

Napoli-Torino 0-0 - Serie A : azzurri bloccati al San Paolo - Insigne colpisce un palo clamoroso : Napoli e Torino hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo della 24^ giornata di Serie A, gli azzurri sono stati bloccati al San Paolo dai solidi granata e hanno perso ulteriormente terreno dalla capolista Juventus che ora è distante 13 punti. I padroni di casa rimangono naturalmente al secondo posto con sette punti di margine nei confronti dell’Inter mentre i granata si trovano in nona posizione e sempre in piena lotta per un posto in ...

VIDEO Napoli-Torino 0-0 - Highlights - gol e sintesi. Clamoroso palo di Insigne - partenopei bloccati al San Paolo : Napoli e Torino hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo della 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio, i partenopei sono stati bloccati dai granata di fronte al proprio pubblico e perdono ulteriormente contatto dalla lanciatissima Juventus. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono risultati più propositivi al San Paolo ma hanno creato una sola ghiotta occasione da gol, il palo colpito da Insigne al 74′. Di seguito il VIDEO con gli Highlights e ...