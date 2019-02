Ferrara, nigeriani in rivolta, scende l’esercito italiano in strada

blogitalia.news

: ??NON LO VEDRETE NEI TIGÌ, DIFFONDETELO VOI IN RETE Roba da matti! Notte di GUERRIGLIA a Ferrara: bande di nigeriani… - matteosalvinimi : ??NON LO VEDRETE NEI TIGÌ, DIFFONDETELO VOI IN RETE Roba da matti! Notte di GUERRIGLIA a Ferrara: bande di nigeriani… - LegaSalvini : NIGERIANI IN RIVOLTA A FERRARA, #SALVINI: 'ROBA DA MATTI. SARÒ PRESTO IN CITTÀ' - Tg3web : Notte di disordini a Ferrara, le proteste di un gruppo di nigeriani con cassonetti rovesciati ed insulti alle forze… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) L’esercitocostretto a difendere le strade didalle bande nigeriane I più attenti ricorderanno. L’area è famosa per essere una nota piazza di spaccio di qualsiasi stupefacente: eroina, cocaina ed erba in ogni dose e confezionamento. La guerra della droga portò qualche mese fa all’esplosione di una sorta di battaglia traa colpi di machete, tutto in …L'articoloinl’esercitoinproviene da BlogItalia.News.