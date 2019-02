Illinois - spari in azienda - Diversi i feriti - catturato l'uomo che ha aperto il fuoco : Paura ad Aurora , in Illinois , per un uomo armato che ha esploso colpi di arma da fuoco all'interno di un' azienda che produce valvole. Sul posto sono giunti la polizia e gli uomini dell'Fbi. Diverse ...

Spari in azienda Illinois - si parla di diversi feriti : Ci sarebbero diverse persone colpite, tra queste alcuni agenti, all'interno dell'azienda di Auroram in Illinois, dove un uomo avrebbe aperto il fuoco. Lo afferma un portavoce delle autorita' statali citato dai media locali, sottolineando come al momento non si abbiano notizie di vittime. L'uomo che ha aperto il fuoco sarebbe stato catturato.