Bortuzzo | la prima foto è un bacio alla fidanzata su Instagram

Manuel Bortuzzo - la sera dell’aggressione e l’affetto di tutt’Italia : “la prima persona che mi è venuta in mente è Bebe Vio” : A tutto Manuel Bortuzzo: dalla sera della sparatoria all’affetto di tutta l’Italia. Le prime parole della giovane promessa del nuoto italiano Manuel Bortuzzo non si arrende: nonostante uno sbaglio di persona, costatogli l’utilizzo delle gambe per il resto della sua vita, la giovane promessa del nuoto italiano non sembra mostrare segni di cedimento, grazie anche alla vicinanza e all’affetto che tutta l’Italia ...

Il messaggio audio di Manuel Bortuzzo : «Sto bene - tornerò più forte di prima» : «Come potete sentire sto bene, non mi aspettavo tutto questo, mi avete fatto emozionare. Se potessi vi abbraccerei a uno a uno. Vedrete che torno più forte di prima». Sono le parole di Manuel Bortuzzo, le ha registrate e rese pubbliche il presidente di Federnuoto Paolo Barelli condividendole sui social della Federazione. https://www.youtube.com/watch?v=wVw3edoykFw Dall’ospedale San Camillo di Roma il nuotatore rimasto paralizzato dopo essere ...

MANUEL Bortuzzo - NUOTATORE SPARATO PER ERRORE?/ Ultime notizie - il padre : 'Ci eravamo messaggiati poco prima..' : MANUEL BORTUZZO non muove le gambe: condizioni salute dopo gli spari a Roma nel quartiere Axa. 20enne NUOTATORE colpito per errore, tradito da cappellino?