Motta | Dov' è l' Italia Video | ' Carolina Crescentini? La sposo tutti i giorni'

Motta e Nada cantano Dov’è L’Italia - il Festival di Sanremo si tinge di rumore (video) : I capelli sciolti e l'apparente svogliatezza che una giovane cantante mostrò nel lontano 1969 con Ma Che Freddo Fa sono rimasti nel cuore di pochi e nella pancia di molti: Motta e Nada cantano Dov'è L'Italia e di nuovo la giovane ribelle di Amore Disperato torna sul palco dell'Ariston insieme a un cantautore della scena indie, per la prima volta al Festival di Sanremo con la sua canzone sullo smarrimento e sulla ricerca dell'amore come oasi di ...

Dov’è l’Italia : testo e spiegazione canzone di Motta a Sanremo 2019 : Dov’è l’Italia: testo e spiegazione canzone di Motta a Sanremo 2019 Francesco Motta, meglio noto solo come Motta, nasce a Pisa il 10 ottobre 1986 da famiglia livornese. Nel 2006 è tra i fondatori del gruppo “Criminal Jokers”. La band fa il suo esordio nel 2010 con “This Was Supposed to Be the Future”, album prodotto da Andrea Appino, frontman degli Zen Circus. Il testo e il significato di “Dov’è ...

Sanremo 2019 - canzoni : il testo di «Dov’è l’Italia» di Motta : Motta Dov’è l’Italia è il brano con cui Motta gareggia al Festival di Sanremo 2019. La canzone è una riflessione intima del cantautore di origini livornesi. Motta si interroga, senza riuscire a darsi una risposta, su dove sia finita l’Italia, il Paese che amava. Disincantato e spaesato di fronte ad una Nazione “malata e maleducata” il cantautore ha però fiducia verso gli altri e in particolare verso le generazioni ...

Sanremo 2019 - Motta al Festival con "Dov'è l'Italia" - VIDEOINTERVISTA : E' una canzone d'amore, come tutte quelle che ho scritto nella mia vita, ed è una canzone politica, come tutte quelle che ho scritto nella mia vita. Mai come ora il parallelismo tra queste due ...

Dov’è l’Italia di Motta porta a Sanremo il disincanto di un Paese - il testo : Il Festival di Sanremo non è solamente la celebrazione dell'amore, dei featuring e della spensieratezza, e Dov'è l'Italia di Motta è una dimostrazione. Il cantautore toscano ne ha curato il testo e la musica, e la sua canzone è un disegno di un Paese disincantato ma pieno di speranza, che quasi si manifesta come una persona che credeva di avere le spalle larghe, ma che dopo l'ennesima messa alla prova dell'esistenza si ferma un attimo a ...

Motta : “Dov’è l’Italia” è il brano che sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo : Alla 69esima edizione del Festival di Sanremo Motta presenta “Dov’è l’Italia”, una riflessione intima del cantautore, che ha scritto e composto interamente il brano, nata dall’urgenza di raccontare un momento specifico del suo sentire: quello del disorientamento di fronte all’attualità del proprio Paese. Un anno straordinario il 2018 per Motta che, dopo i riscontri di critica e pubblico del suo secondo disco “Vivere o Morire” (Sugar), un tour ...

