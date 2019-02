Domenica In | il disastro in diretta dell' orchestra | roba mai sentita | imbarazzo per Mara

Domenica In - Mara Venier inciampa sulla corista : 'Ammazza che campana' - un disastro in diretta su Raiuno : Qualcuno parlerebbe di gaffe a Domenica In . Nella puntata pre- Festival di Sanremo tutta dedicata alla storia della kermesse, Mara Venier inciampa sulla... corista . Molti telespettatori che stanno ...

Domenica In - Mara Venier inciampa sulla corista : "Ammazza che campana" - un disastro in diretta su Raiuno : Qualcuno parlerebbe di gaffe a Domenica In. Nella puntata pre-Festival di Sanremo tutta dedicata alla storia della kermesse, Mara Venier inciampa sulla... corista. Molti telespettatori che stanno seguendo la trasmissione in onda il 3 febbraio si lamentano (a volte un po' brutalmente) della qualità d

Domenica In - Mediaset alza bandiera bianca : verso il disastro ascolti - scelta drastica su Domenica Live : Nel giorno dopo la finale del Festival di Sanremo, Domenica In va in onda dal Teatro Ariston per commentare l'edizione appena conclusa e riascoltare le canzoni in gara. Ospiti, canzoni, polemiche: ...

Ascolti TV | Domenica 30 dicembre 2018. Se Dio Vuole 18% - disastro Victoria (5.9%). TV8 al 4.1% con Johnny Stecchino : Se Dio Vuole - Marco Giallini e Alessandro Gassmann Su Rai1 Se Dio Vuole ha conquistato 3.923.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 Victoria 2 ha raccolto davanti al video 1.286.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Rai2 Principe Azzurro Cercasi ha catturato l’attenzione di 1.956.000 spettatori (8.8%). Su Italia 1 Very Big Show ha intrattenuto 1.344.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai3 I Dieci Comandamenti ha raccolto ...