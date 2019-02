Marco Missiroli | «Fedeltà» | ecco il nuovo romanzo

corriere

: Pochissimi posti a sedere rimasti per la presentazione di Marco Missiroli, vi ricordiamo che la presentazione è a i… - NottiBiancheLib : Pochissimi posti a sedere rimasti per la presentazione di Marco Missiroli, vi ricordiamo che la presentazione è a i… - BenninaBenny : RT @Einaudieditore: Il nuovo romanzo di Marco Missiroli s’intitola FEDELTÀ ed esce nei Supercoralli Einaudi il 12 febbraio. Ecco la copert… - PerditempoXenne : @MirkuzJ Atti osceni in luogo privato - Marco Missiroli A me è stra piaciuto e lo consiglio caldamente - ho rivisto… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Tre puntini per una sommossa politica. Tre puntini per sedursi. Così aveva chiamato Andrea. Avevano parlato della ferita alla mano e della sua gamba, lo aveva invitato per un caffè sabato o domenica. ...