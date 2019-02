Intervista – Elena Sofia Ricci: «Finalmente ho liberato me stessa dai severi super-ego freudiani e da un brutto ricordo»

domanipress

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Affascinante, elegante e dallo sguardo intensamente sincero ed enigmatico,è una delle più talentuose e conosciute attrici italiane: vincitrice di due David di Donatello, 4 Nastri d’argento ed anche di due Telegatti; la sua carriera è stata da sempre divisa tra cinema, tv e teatro con disinvoltura e naturalezza, sempre refrattaria al protagonismo da red carpet. Oggi dopo il successo al cinema con il film “Loro” di Paolo Sorrentino, in cui interpretava un’inedita Veronica Lario, l’attrice fiorentina è tornata in Tv nel ruolo della amatissima “Suor Angela” nella fiction targata Rai1 “Che Dio ci aiuti” giunta alla sua quinta stagione. Un ritorno necessario, e mai scontato dovuto ad una nuova lettura del suo personaggio che per la prima volta si dovrà confrontare con un momento di crisi interiore accostandosi ai ...