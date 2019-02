Giornata nazionale contro lo spreco alimentare | ecco il decalogo che aiuta ad evitare di

La dolce festa della Nutella : il mondo nel vasetto di vetro. Oggi la Giornata internazionale : Stili di vita Mito italiano da più di 50 anni, citata in film e canzoni: ogni anno i fan di tutto il pianeta la celebrano il 5 febbraio. I designer della Ferrero hanno giocato sui valori emozionali del prodotto in modo intuitivo, facendo leva sull'identificazione

Pallanuoto femminile - le migliori italiane dell’undicesima Giornata di A1. Chiappini e Queirolo in forma nazionale : Undicesima giornata per il campionato italiano di A1 di Pallanuoto femminile, la seconda per quanto riguarda il girone di ritorno: successi netti per le prime della classe Ekipe Orizzonte Catania e Plebiscito Padova. Andiamo a rivivere gli incontri di sabato con le migliori italiane in acqua. Elisa Queirolo: una delle veterane del Setterosa, galvanizzata dal trionfo della nazionale, torna in campionato e mette a segno quattro reti utili al suo ...

Giornata nazionale contro lo spreco alimentare : 7 italiani su 10 lo hanno ridotto : Svolta a tavola con oltre sette italiani su dieci (71%) hanno diminuito o annullato gli sprechi alimentari adottando nell’ultimo anno strategie che vanno dal ritorno in cucina degli avanzi ad una maggiore attenzione alla data di scadenza, ma anche la richiesta della doggy bag al ristorante e la spesa a chilometri zero dal campo alla tavola con prodotti più freschi che durano di più. E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in ...

Una scuola di Enna alla Giornata nazionale vittime guerre : ANVCG, una scuola di Enna alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza - spettacolo al Morlacchi con Gabriella Greison - Lunedì 11 febbraio 2019 - ore 21 : In tale occasione avverrà la premiazione del concorso scolastico 'Una scienziata da scoprire a raccontare' e 'Il tuo logo per Donne in Scienza', a cui hanno partecipato le Ragazze e i ragazzi delle ...

Diocesi Ascoli : le iniziative per la 41esima Giornata nazionale per la Vita : Psicologo e psicoterapeuta, Soldera da anni sostiene che il nascituro è un essere incredibilmente più avanzato sia mentalmente sia emozionalmente di quanto la scienza abbia sempre pensato. Come hanno ...

Il Coordinamento nazionale Diritti Umani sulla Giornata della Memoria : "Questa- ha amaramente scritto Calamandrei, il più grande dei padri costituenti- è stata la pena più torturante: pensare che le nazioni civili di tutto il mondo, tra le quali la nazione italiana sa ...

20 gennaio : Giornata nazionale dei terremoti : Oggi, 20 gennaio, si celebra la prima Giornata Nazionale dei terremoti. Istituita dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il 20 gennaio la prima Giornata nazionale dei terremoti : Per diffondere la consapevolezza del rischio sismico e la cultura della prevenzione, a partire dalle scuole, l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Ingv, ha istituito la prima giornata ...

Geologia : il 20 Gennaio la prima Giornata nazionale dei Terremoti : Per diffondere la consapevolezza del rischio sismico e la cultura della prevenzione, a partire dalle scuole, l‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha istituito la prima Giornata Nazionale dei Terremoti: la celebra il 20 Gennaio, aprendo le porte della sua sede centrale, a Roma. “Abbiamo voluto questa Giornata perché ci sia un momento di riflessione e informazione ogni anno, per non dimenticare i Terremoti ed essere ...

L'A.N.C.R.I. di Messina - ha celebrato la Giornata nazionale della Bandiera : Celebrata anche a Messina la Giornata Nazionale della Bandiera , festa del Tricolore, istituita con legge 671 del 31.12.1996. A promuovere l'evento apertosi con l'Inno di Mameli, L'A.N.C.R.I. , ...

Giornata nazionale della Bandiera : all’estero 100 miliardi di falso Made in Italy : Per fare leva sul patriottismo nei consumi il tricolore sventola sul 14% delle confezioni alimentari ma in ben il 25% dei prodotti sugli scaffali c’è comunque un evidente richiamo all’italianità che spesso viene sfruttata a sproposito. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata nazionale della Bandiera con la celebrazione del 222° anniversario della nascita del Primo Tricolore, sulla base dei dati dell’Osservatorio lmmagino che ...