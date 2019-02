Deraglia un treno in India | almeno 6 morti | 10 feriti Si cerca di estrarre le persone

India : Deraglia treno - almeno 6 morti : Il vasto sistema ferroviario Indiano è il terzo più grande al mondo, ma manca di moderni sistemi di segnalazione e comunicazione. La maggior parte degli incidenti è attribuita a scarsa manutenzione, ...

Deraglia treno in India : almeno 6 morti e 10 feriti : Deragliato in India orientale un treno diretto a New Delhi: 7 carrozze sono uscite fuori dai binari, almeno 6 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato nello stato di Bihar, per cause ancora in corso di accertamento. I soccorritori sono al lavoro per estrarre le persone dalle lamiere. In India la maggior parte degli incidenti ferroviari è causata da scarsa manutenzione o errore umano. L'articolo ...

Deraglia treno merci : traffico ferroviario sospeso tra Treviso e Castelfranco : E’ Deragliato un treno merci tra Treviso e Castelfranco Veneto: sospeso il traffico ferroviario tra le due località (linea Treviso-Vicenza). A Deragliare è stato un treno merci presso la stazione di Albaredo e il problema ha poi coinvolto un altro convoglio cargo. Entrambi i treni appartengono a società private non del Gruppo Fs. L'articolo Deraglia treno merci: traffico ferroviario sospeso tra Treviso e Castelfranco sembra essere il primo ...

Treno Deragliato a Pioltello - un anno fa il disastro - : Il 25 gennaio 2018 il regionale 10452, sulla tratta Milano-Venezia, uscì dai binari. Tre persone sono morte, 46 rimaste ferite. Il ministro Toninelli: "Chiedo scusa a nome dello Stato"

Treno Deragliato sulla Milano-Chiasso a Carimate/ Ultime notizie - ritardi e cancellazioni su tutta la linea : Treno merci delle ferrovie tedesche è deragliato dai binari a Carimate, si registrano ritardi e cancellazioni sulla linea Milano-Como-Chiasso

Marsiglia - Deraglia treno della metropolitana : Questa mattina è avvenuto un grave incidente a Marsiglia , in Francia , dove un treno della metropolitana è purtroppo deragliato. Si tratta di un treno della seconda linea della metropolitana della ...

Treno Deragliato : 3 giorni prima scintille al punto zero : Milano, 13 dic., askanews, - Un video dove si vedono scintille che si sprigionano dal cosiddetto "punto zero" al passaggio dei treni tre giorni prima del disastro ferroviario di Pioltello, dove il 25 ...

Turchia - Deraglia un treno ad alta velocità e crolla un cavalcavia : 9 morti e 46 feriti : Una terribile incidente ferroviario si è verificato nelle scorse ore, intorno alle ore 6:30 ad Ankara, capitale della Turchia. Un treno ad alta velocità, che viaggiava dalla capitale alla città di Konya, si è scontrato con una motrice che, secondo quanto riportato dai media turchi, non doveva trovarsi sul binario dove stava transitando il treno. Nel terribile impatto è anche caduto un cavalcavia, che passa per l'appunto sui binari. I soccorsi ...

Turchia - Deraglia treno ad alta velocità : almeno 4 morti : almeno 4 persone sono morte e oltre 40 sono rimaste ferite in Turchia dopo che un treno ad alta velocità si è schiantato contro un cavalcavia ad Ankara. Il convoglio viaggiava dalla capitale turca ...

Corea del Sud : Deraglia treno ad alta velocità - 14 feriti : deragliato in Corea del Sud un treno ad alta velocità, con 198 passeggeri a bordo: 14 persone sono rimaste lievemente ferite nell’incidente, che si è verificato poco dopo la partenza dalla città di Gangneung. Dieci vagoni sono usciti dai binari. L'articolo Corea del Sud: deraglia treno ad alta velocità, 14 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Treno Deragliato a Pioltello - guasto ignorato per 'abbattere i costi' : Si sarebbero dovuti sostituire metri di binari, interrompendo la circolazione per Milano. Allora si è deciso per una riparazione che però non resse uccidendo 3 donne nel gennaio scorso. Sono i primi ...

Maltempo - trombe d'aria nel Salento - Deraglia un treno : Maltempo, trombe d'aria nel Salento, deraglia un treno Allerta per forte Maltempo in tutta la Puglia. Un albero cade su un convoglio delle Ferrovie del Sud-Est. Due trombe d'aria si abbattano in provincia di Lecce e scoperchiano alcuni capannoni Parole chiave: ...

Barcellona : Deraglia un treno della linea R-4 - un morto e decine di feriti : Un brutto incidente ferroviario si è verificato questa mattina a Vacarrises, a circa un'ora da Barcellona. Un treno è infatti deragliato sulla linea R-4. Al momento le cause del sinistro sono tutte da chiarire, ma sembra che a provocarlo sia stata una frana. Purtroppo una persona non c'è l'ha fatta, ed è deceduta a seguito del deragliamento. decine di persone sono rimaste ferite ma, come fa notare il sito spagnolo 20 Minutos.es, tutti sono stati ...

Spagna : treno Deraglia in seguito al maltempo vicino Barcellona - 1 vittima e 44 feriti : Il maltempo sta causando danni non solo in Italia. Anche la Spagna nelle ultime ore è alle prese con forti piogge. In mattinata un incidente ferroviario si è verificato in Catalogna proprio in...