Star Citizen mostra un nuovo pianeta in video mentre i fondi raccolti superano i 216

Lo sviluppo di Star Citizen è costato quasi 200 milioni di dollari fino a questo momento : Star Citizen ha raccolto oltre 200 milioni di dollari da quando Cloud Imperium Games ha iniziato a cercare finanziamenti nel 2012 e una ripartizione finanziaria della fine dello scorso anno rivela in che modo sono stati spesi molti di questi fondi tra il 2012 e il 2017. Al momento, come riporta PCGamer, emerge che Cloud Imperium ha speso oltre $ 193 milioni e quasi $ 50 milioni solo nel 2017.Se avete investito i vostri soldi sul progetto Star ...

Per realizzare Star Citizen - Cloud Imperium Games ha speso $4 milioni al mese per tutto il 2017 : In un nuovo documento, riporta Gamasutra, possiamo vedere come Coud Imperium Games ha speso i propri fondi dal 2012 in avanti.Ebbene, stando al documento, dal 2012 sono stati spesi ben 193,3 milioni di dollari, con 14,23 milioni lasciati in riserva. Nel 2017 sono stati spesi circa 48,8 milioni di dollari, con una spesa mensile ci si aggira attorno ai 4 milioni di dollari al mese per la realizzazione di Star Citizen.Per quanto riguarda le ...

Star Citizen : i sostenitori possono testare l'Alpha 3.4 : Cloud Imperium ha finalmente annunciato l'uscita dell'Alpha 3.4 di Star Citizen, ora disponibile ma solamente per i sostenitori del progetto.Come riporta DSOgaming infatti, il team di sviluppo annuncia numerosi aggiornamenti all'interno di questa versione alpha del gioco, accompagnata da massicce migliorie tecniche.Addentrandoci nei dettagli, la Alpha 3.4 implementa i controlli di sensitività per l'Headtracking nel menu delle opzioni, inoltre è ...

Star Citizen continua a essere sommerso di denaro : Cloud Imperium Games riceve altri 46 milioni di dollari da un investitore privato : Come se Star Citizen non avesse raccolto già abbastanza denaro dai milioni di giocatori che lo hanno finanziato tramite crowfunding, è notizia di oggi che un investitore privato ha versato nelle casse di Cloud Imperium Games altri 46 milioni di dollari, che si sommano agli altri già accumulati fino a questo momento dagli sviluppatori.Come riporta Gamasutra questo enorme finanziamento proviene dalle tasche di Clive e Keith Calder, rispettivamente ...

Squadron 42 : la componente single player di Star Citizen arriverà durante l'estate del 2020 : Come segnala Polygon, Chris Roberts, creatore del progetto Star Citizen, ha annunciato che la sua organizzazione ha ricevuto $ 46 milioni di investimenti privati. Insieme a questo annuncio arriva una finestra di lancio per la componente single-player del gioco, Squadron 42. Squadron 42 è ora previsto in uscita nell'estate del 2020, più di otto anni dopo l'inizio la sua campagna KickStarter. I 46 milioni di dollari da poco arrivati serviranno ...

Star Citizen : due video mostrano le nuove feature in arrivo mentre prosegue il processo contro Crytek : Cloud Imperium Games ha pubblicato oggi due video che mostrano in azione le nuove feature in arrivo per Star Citizen, dandoci inoltre la possibilità di dare uno sguardo ad alcune ambientazioni inedite che saranno implementate con la patch 3.4 prima della fine dell'anno.Come riporta Twininfinite, con i video riceviamo un assaggio dell'aspetto finale del distretto commerciale di Lorville, una nuova area su Hurston. In seguito, il focus si sposta ...

La settimana gratuita di Star Citizen è un successo : raccolti altri 7 milioni di dollari : Star Citizen è stato gratuito per tutta la scorsa settimana, dando ai curiosi la possibilità di essere finalmente provato nelle sue componenti. Il gioco è molto atteso avendo raccolto una quantità enorme di denaro mentre ancora manca una data d'uscita ufficiale, quindi l'idea di poterlo giocare per vedere lo stato dei lavori avrà sedotto più di qualcuno.L'intera operazione della settimana gratuita sembra però aver avuto il risultato desiderato ...

