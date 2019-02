Caso Mayorga-Cristiano Ronaldo | parla l' hacker di Football Leaks | Contattato dagli

Arrestato l’hacker di Football Leaks e del Caso CR7-Mayorga : Ha 31 anni, preso a Budapest Lo hanno Arrestato in casa sua, a Budapest. È l’uomo che ha messo nei guai mezzo universo calcistico. Da Cristiano Ronaldo al Manchester City. È colui il quale ha dato vita a Football Leaks. Oggi ha trent’anni. È portoghese – proprio come CR7 – ha 30 anni. Si chiama Rui Pinto. La lunga inchiesta è stata condotta dagli agenti portoghesi della “Policia Judiciaria”. Nei prossimi giorni dovrebbe ...

Caso Ronaldo-Mayorga - il legale di lei incontra una ex di CR7 con «prove compromettenti» : Come riporta la Gazzetta dello Sport, una modella inglese di 33 anni, Jasmine Lennard, ha dichiarato di possedere prove compromettenti sul conto del portoghese con le quali aiutare l'avvocato della ...

Caso Mayorga – Allegri non si sbilancia sulla vicenda che vede coinvolto Cristiano Ronaldo : “è sereno e molto tranquillo” : Massimiliano Allegri ed il Caso Mayorga: l’allenatore della Juventus non vuole entrare nelle questioni private di Cristiano Ronaldo “Ronaldo e le notizie che arrivano dagli Usa sulla vicenda delle presunte violenze sessuali nei confronti di Kathryn Mayorga? E’ una vicenda privata e io parlo solo di calcio. Cristiano è molto sereno e molto tranquillo, si sta allenando bene“. E’ il laconico commento alla vicenda ...

Caso Mayorga – Cristiano Ronaldo nei guai? La richiesta delle autorità di Las Vegas : Chiesto campione DNA di Cristiano Ronaldo per l’indagine in USA sul Caso Mayorga Le autorità di Las Vegas hanno emesso un mandato per ottenere che Cristiano Ronaldo si sottoponga al test del Dna nell’ambito del Caso del presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga. Il dipartimento di polizia di Las Vegas vuole vedere se corrisponde a un campione trovato sul vestito della donna che ha accusato l’attaccante portoghese per un ...

Ronaldo : “Caso Mayorga? Disgustose le accuse sul mio conto” : Ronaldo CASO MAYORGA – Cristiano Ronaldo in un’intervista con il quotidiano portoghese Record, che lo ha scelto come personaggio sportivo dell’anno, torna sulle accuse di stupro arrivate dagli Usa da parte dell’ex modella Kathryn Mayorga. “Trovo Disgustose le accuse sul mio conto, ma al tempo stesso sono tranquillo perché ho la coscienza pulita. Sono fiducioso che […] L'articolo Ronaldo: “Caso Mayorga? ...

Juve - Ronaldo : "Lavoro per essere sempre al top e i miei club vincono. Caso Mayorga? Accuse disgustose" : Non sono ossessionato dai premi individuali ". Se lo dice lui è giusto credergli. Certo, qualche dubbio era venuto, visto il modo in cui aveva accolto il Pallone d'Oro finito all'ex compagno di ...

Caso Ronaldo Mayorga : Der Spiegel lancia nuove accuse a CR7 : Il settimanale tedesco Der Spiegel non molla la presa è lancia nuove accuse a CR7 relativamente al Caso Ronaldo Mayorga. Parliamo del presunto stupro che nel 2009 l’attuale calciatore della Juventus avrebbe compiuto nei confronti della ex modella, stupro che il portoghese ha sempre seccamente smentito. -> Leggi anche Juventus, Ronaldo: documenti manipolati? Il Der Spiegel […] L'articolo Caso Ronaldo Mayorga: Der Spiegel lancia ...

