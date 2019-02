Aeronautica Militare | maltempo e forti venti fra prossime ore e domani

UFO a Cremona : arrivano Carabinieri e Aeronautica Militare per indagare sugli avvistamenti : Nell'ultimo mese nella zona di Cremona, e in particolare a Soncino, si sono avuti moltissimi avvistamenti di luci e strani oggetti volanti. Le segnalazioni si sono spostate poi in tutto il nord, ma nella sola Soncino ne sono state riportate ben tre. La frequenza dei fenomeni ha assunto una tale dimensione che adesso i Carabinieri hanno informato anche la Prefettura della situazione. Coinvolta anche l'Aeronautica Militare che, già in passato, ...

I piloti dell'Aeronautica Militare giudici della nuova edizione di MasterChef Italia : Una missione speciale quella assegnata ai piloti ed agli specialisti dell'Aeronautica Militare che, per qualche ora, non saranno impegnati in volo a bordo dei velivoli da trasporto ma vestiranno i ...

Doppio intervento salva-vita per i velivoli dell’Aeronautica Militare : Doppio intervento salva-vita nel pomeriggio di oggi, 30 gennaio, per i velivoli dell’Aeronautica Militare. Il primo ha visto l’attivazione di un elicottero HH139 dell’85° Centro di ricerca e soccorso di Pratica di Mare (CSAR) a favore di un uomo colto da grave malore a Ponza. Il secondo intervento invece si è svolto sulla tratta Lamezia Terme-Ciampino a favore di una ragazza trasportata con estrema urgenza su un velivolo Falcon 50 del 31° ...

Il personale dell’Aeronautica Militare giudice della prima prova in esterna di Masterchef Italia : Sarà una base dell’Aeronautica Militare, la 46ª Brigata Aerea di Pisa, ad ospitare la prima prova in esterna dell’ottava stagione di Masterchef Italia, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, in onda giovedì 31 Gennaio su Sky Uno alle 21:15. Piloti e specialisti questa volta non saranno impegnati in volo a bordo dei velivoli da trasporto ma avranno una missione speciale: valutare i concorrenti in gara. Infatti saranno chiamati a ...

Aeronautica Militare - prorogato fino al 4 febbraio il bando di concorso per l’ammissione alla prima classe dei corsi delle forze armate : prorogato fino al 4 febbraio il bando di concorso per ammissione alla prima classe dei corsi normali. Esperti della Forza Armata risponderanno in diretta Facebook il 29 gennaio dalle 14:30 alle 15:00 a domande e curiosità sul concorso Una giornata da allievo ufficiale dell’Aeronautica Militare, da vivere insieme agli allievi e alle allieve dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica: tutto questo sarà possibile il prossimo 31 gennaio, giorno ...

Aeronautica Militare : blockchain e la sfida del cambio di paradigma : Oggi, mercoledì 23 gennaio si è svolto, presso la casa dell’Aviatore, il workshop “Logistica, Aeronautica e oltre”, evento organizzato dal Comando Logistico A.M. in collaborazione con Ernst&Young. Sulla scia di quanto già è avvenuto in passato con “Logistica 4.0” prima e con l’”Airathon” poi, l’Aeronautica Militare si è schierata in prima linea ed ha affrontato, ancora una volta, la sfida imposta dalle nuove complessità e dai cambiamenti ...

Aeronautica Militare - trasportata nella notte una bimba di due anni in imminente pericolo di vita : Si è concluso nella notte di martedì 22 gennaio un trasporto sanitario d’urgenza da Amendola a Pisa a favore di una bambina di soli 2 anni in imminente pericolo di vita. La bimba è stata trasportata assieme ai familiari e ad una equipe medica degli Ospedali Riuniti di Foggia, a bordo di un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, atterrato all’aeroporto di Pisa attorno alle 01:15, per essere poi trasferita presso ...

Pitti Uomo 95 – Grandi ospiti sportivi allo stand Aeronautica Militare [GALLERY] : Sempre Grandi ospiti allo stand di Aeronautica Militare della 95ª edizione del Pitti Uomo A Firenze si stanno vivendo 4 giorni dedicati alla moda, allo stile e allo sport. ospiti del brand Aeronautica Militare in questi primi 2 giorni alcuni campioni dello sport: La ns. pluripremiata Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica (da sx Letizia Cicconcelli – Daniela Mogurean – Martina Centofanti – Alessia Maurelli (capitano) ...

Freddo - venti forti e neve fino in pianura : l'avviso dell'Aeronautica Militare : Un'ondata di Freddo sta per colpire l'Italia apportando maltempo, vento forte e nevicate fino a quote pianeggianti sulle regioni adriatiche e al Sud Italia. L'Aeronautica Militare ha emesso un...

Volo d’emergenza dell’Aeronautica Militare da Reggio Calabria a Roma per un bimbo di 2 anni in imminente pericolo di vita nella Notte di San Silvestro : Non si ferma neanche per l’ultimo dell’anno l’attività dell’Aeronautica Militare a favore della collettività: un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino è in Volo in questo momento verso Reggio Calabria, dove imbarcherà un bambino di due anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza cardio respiratoria. L’aereo con a bordo il piccolo, accompagnato dalla mamma, dal papà e da un medico, farà successivamente ritorno sullo scalo ...

Meteo Aeronautica Militare 30 giorni : Gennaio 2019 : Rammentiamo che in tutto il Mondo vengono redatte linee di tendenza a 1 mese, analisi sulla tendenza stagionale, ma non solo, anche di un intero anno, pur conoscendo le varie difficoltà e ...