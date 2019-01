Biathlon | Mondiali Youth Junior Brezno-Osrblie 2019 | ITALIA DI BRONZO! Arriva il terzo

Biathlon – Mondiali di Osrblie - l’Italia sul terzo gradino del podio con i giovani : Italia di bronzo ai Mondiali di Osrblie: Leonesio, Giacomel e Bionaz portano la staffetta sul podio della categoria giovani Arriva la prima medaglia italiana ai Mondiali giovanili di Biathlon in corso a Osrblie, in Slovacchia. A conquistarla sono stati gli azzurri della staffetta maschile categoria giovani, Iacopo Leonesio (che era stato il migliore nell’individuale di sabato), Tommaso Giacomel (argento nella sprint nella scorsa ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : Italia sesta nella staffetta femminile Youth : In pista la categoria Youth oggi pomeriggio a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, per la staffetta femminile 3×6 km dei Mondiali di categoria di Biathlon: la formazione Italiana, composta da Hannah Auchentaller, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi, si è ben difesa giungendo sesta a 2’24″7 dalla Norvegia, vincitrice della prova. Le norvegesi Maren Bakken, Marte Moeller ed Anne De Besche si sono imposte in 57’19″2 (tre ...

LIVE Sport - DIRETTA 29 gennaio : Italia di BRONZO nei Mondiali giovani di Biathlon! Grande attesa per il Settebello e gli slalomisti impegnati a Schladming : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: si inizia nella notte Italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo sci alpino ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: cronaca in tempo reale ...

Biathlon - Mondiali giovanili 2019 : la staffetta maschile italiana Youth si tinge di bronzo a Osrblie : Arrivano grandi notizie dalle nevi di Osrblie (Slovacchia) dove sono di scena i Mondiali giovanili 2019 di Biathlon. Una grande staffetta italiana maschile Youth ha conquistato la prima medaglia della rassegna iridata per la spedizione nostrana. Parliamo di un prestigioso bronzo che Iacopo Leonesio, Tommaso Giacomel e Didier Bionaz sono stati capaci di cogliere al termine di una gara dalle palpitanti emozioni. L’oro è andato alla favorita ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : nell’individuale juniores ottavi Braunhofer e Comola : Sono scesi in pista gli Juniores oggi a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, per l’individuale dei Mondiali di categoria di Biathlon: buona prova complessiva per l’Italia, che porta a casa tre top 10. Si classificano ottavi sia Patrick Braunhofer che Samuela Comola, mentre è decima Irene Lardschneider. Gli altri piazzamenti degli italiani: al femminile è 24ma Michela Carrara, mentre Eleonora Fauner chiude 41ma, mentre al maschile è 22° ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Martin Fourcade non sarà al via della tournée americana. Il francese pensa ai Mondiali ad Östersund : Martin Foucade e la trasferta americana non s’adda fare. Stando a quanto emerso nell’ultimo weekend ad Anterselva (Italia), sede della sesta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, il francese Martin Fourcade, sette volte trionfatore della classifica generale della disciplina non prenderà parte alla tournée oltreoceano. Un Fourcade, attualmente secondo nella graduatoria con 554 punti, contro gli 836 del dominatore norvegese Johannes ...

Biathlon - Mondiali giovanili 2019 : lo svizzero Hartweg è oro nell’individuale - il nostro Leonesio è sesto : E’ la Svizzera a festeggiare la prima medaglia d’oro dei Mondiali giovanili 2019 di Biathlon ad Osrblie. Sulle nevi slovacche si è imposto nell’individuale maschile l’elvetico Niklas Hartweg che, grazie ad un’ottima prestazione nelle sessioni di tiro (un solo errore), è riuscito a vincere l’oro, gestendo ottimamente lo sforzo sugli sci stretti. Alle spalle del rossocrociato troviamo il norvegese Trym ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 25 gennaio : sci alpino - Biathlon - pattinaggio e Mondiali di slittino. Un grande venerdì tra neve e ghiaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 25 gennaio): si preannuncia una giornata davvero di fuoco, spettacolo incredibile con un’autentica abbuffata tra neve e ghiaccio, ne vedremo davvero delle belle e ce ne sarà per tutti i gusti. L’Italia sarà in lotta su tutti i fronti, gli azzurri saranno impegnati in diversi eventi con l’obiettivo di conquistare risultati di lusso e magari salire sul ...

Biathlon - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Appuntamento a Oestersund : Si disputeranno tra il 7 ed il 17 marzo i Mondiali di Biathlon: la rassegna iridata andrà in scena ad Oestersund, in Svezia. Si inizierà il 7 marzo con la staffetta mista e subito l’Italia potrà dire la sua in chiave medaglia, mentre l’8 ed il 9 si disputeranno le due sprint, che faranno da preludio alle gare ad inseguimento, in programma il 10. Il 12 spazio all’individuale femminile, mentre il giorno seguente toccherà agli ...

Biathlon – Mondiali 2020 ad Anterselva : lanciato il sito web : Anterselva continua i preparativi per i Mondiali 2020, lanciato il nuovo sito web La stagione del Biathlon entra nel vivo con il primo appuntamento di Coppa del mondo a Pokljuka e in parallelo cresce l’attesa per la tappa italiana del circuito, attesa ad Anterselva dal 24 al 27 gennaio. La località altoatesina farà le prove generali in vista della rassegna iridata del 2020 che verrà ospitata proprio nella rinnovata Arena Alto ...