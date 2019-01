Vaccini | ministero | entro fine mese alle Regioni il Piano eradicazione del morbillo

Parte la campagna del ministero per i Vaccini. Ma è in sordina : Da bersaglio dei no vax a testimonial dei vaccini. “Quando ho postato la notizia della vaccinazione di Sienna è successo un gran casino”, ha spiegato al Foglio il campione di pallavolo Ivan Zaytsev, che dopo aver annunciato con un post su Facebook di aver fatto la profilassi della figlia era stato r