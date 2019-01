Celentano rosica per gli ascolti

ilgiornale

: @Iperborea_ C’è chi rosica perché non l’hanno chiamato a lavorare per realizzare i cartoni, e chi perché non ha l’a… - Albertorrefatto : @Iperborea_ C’è chi rosica perché non l’hanno chiamato a lavorare per realizzare i cartoni, e chi perché non ha l’a… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Ma, va beh, questo è veramente teatro dell'assurdo:se la prende con la rete su cui sta andando in onda. Che, unica, gli ha dato la possibilità di trasmettere quella follia che è il suo cartone animato. Con ironia certo, nascosto in un finto confessionale. Però... Il Molleggiato, ieri sera, nella seconda puntata dello suo show-cartoon, si fa confessare dal prete Nino Frassica: "Ho peccato, padre, ho lasciato illudere Canale 5 che avrei partecipato allo spettacolo, ma non potevo perché dovevo seguire la mia anima, Adrian... Ho detto che potevo esserci o non esserci, come quello che sta succedendo ora". Replica Frassica: "Hai peccato di taciturnità molesta, ma io non ti posso assolvere perché sono un prete Rai e non un prete Mediaset". "Ma non ci sono preti Mediaset, sono tutti Rai. - risponde il cantante - Comunque lo puoi fare a reti unificate. Tanto quello che fa la Rai lo fa ...